Blu Carpet per Cindy Crawford a Venezia

“San Benedetto, I Love You”: con questo claim che ha caratterizzato lo spot diretto magistralmente da Gabriele Muccino, l’iconica Cindy Crawford ha fatto letteralmente “innamorare” gli italiani.

Un successo che l’Azienda di Scorzè ha voluto celebrare in grande stile, con un gala dinner di prestigio che si è svolto Giovedì 15 Giugno nella magica cornice della Scuola Grande della Misericordia, straordinaria location nel cuore di Venezia. Un evento unico capitanato da Alessandro Cattelan che con la sua simpatia e vivacità ha fatto da conduttore della serata cui hanno preso parte ospiti speciali del mondo dello spettacolo oltre che personaggi di spicco del panorama imprenditoriale e industriale italiano.

Incantevoli e in linea con i valori del brand Acqua Minerale San Benedetto, straordinariamente comunicati dallo Spot, gli allestimenti e l’atmosfera che hanno contribuito a regalare ai presenti momenti unici: un palco blu che è stato teatro dello show di Cattelan e della sua intervista a Cindy Crawford, molto incisiva, con uno script ad hoc ispirato al concetto di bellezza e all’alimentazione sana oltre che alla volontà della Top Model di scegliere San Benedetto come elisir di purezza. E non solo: pareti della sala abbellite dalle caustiche per ricreare l’effetto dell’acqua, le colonne binarie della sala illuminate da luci azzurre per risaltare la maestosità del luogo, un inevitabile tappeto blu sul quale gli ospiti hanno sfilato….il tutto accompagnato da un piacevole sottofondo jazz.

Di grande effetto e decisamente emozionante, poi, il momento finale durante il quale i presenti hanno avuto l’opportunità di farsi ritrarre da un fotografo con Cindy Crawford di fronte allo step and repeat di San Benedetto.

La serata di gala è stata preceduta dalla visita della Crawford presso la sede principale dell’Azienda a Scorzè, dove all’arrivo è stata calorosamente accolta dal Presidente Enrico Zoppas e Famiglia assieme al Top Management dell’Azienda per “celebrare” ufficialmente il rinnovo del contratto dello spot per altri due anni. La Supermodel è stata poi invitata a lasciare l’impronta delle sue mani in una teca che ne ha ripreso le sagome. Infine ha lasciato lo stabilimento non prima di autografare la gigantografia realizzata in suo onore.

“Il grande orgoglio, di avere avuto “a casa” la nostra testimonial in un contesto così speciale – ha dichiarato Enrico Zoppas, Presidente del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. -, ci aiuta a toccare con mano tutto quello cui il brand negli anni ha voluto ispirarsi: il benessere, la bellezza, l’armonia interiore, la leggerezza, la voglia di vivere, concetti perfettamente raccontati attraverso gli occhi di una Top Model tra le più famose al mondo”.

“Questo evento, molto importante per l’Azienda, è stata l’occasione per celebrare al meglio il successo del fortunato spot San Benedetto, I Love You, un progetto appositamente studiato per aumentare la memorabilità del nostro brand e il coinvolgimento dei consumatori al fine di trasmettere il mix di valori, quali la purezza, la storia e la tradizione italiana, che San Benedetto ha saputo interpretare negli anni diventandone simbolo ed espressione”, ha aggiunto Vincenzo Tundo, Direttore Marketing del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.

www.sanbenedetto.it