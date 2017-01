'Blue Monday', oggi è il giorno più triste dell'anno. Ecco perché siete tristi

Ecco perchè vi sentite depressi e tristi oggi: tutto sul "Blue Monday"

Ebbene sì, oggi è il giorno più triste dell’anno, il cosiddetto "Blue Monday". Secondo un’equazione matematica è proprio il terzo lunedì di gennaio a portare in effetti depressione e tristezza.











Da che cosa dipende il "Blue Monday"





Perché? A quanto pare la tristezza deriva dalla combinazione di più fattori: si è stufi dell'inverno, si iniziano a sentire le conseguenze delle spese effettuate a Natale sul portafogli e si percepisce maggiormente la stanchezza del rientro al lavoro dopo le vacanze. Certo in molti gridano alla "pseudoscienza", ma qualcosa di vero forse c'è... non è forse un caso se a gennaio abbiamo tutti l’impressione di trascinarci al lavorare ogni singolo lunedì?







La giornata più triste? Ecco come il calcolo del "Blue Monday"









Uno psicologo, Cliff Arnall, dell'Universita' di Cardiff, ha anche messo a punto l'equazione matematica per dimostrarlo. Già gennaio è da molti considerato come il mese più faticoso dell'anno. Ma il terzo lunedì del mese la situazione - a sentire Arnall- peggiora. A cospirare per buttarci giu' ci sono tutti una serie di influssi negativi: il tempo uggioso e freddo, il fatto che Natale sia ormai solo un ricordo e la consapevolezza che i buoni propositi del nuovo anno sono, come sempre, una chimera. Non solo: stanno arrivando i conti delle 'spese allegre' di Natale e l'estate appare ancora lontana. Arnall ha codificato tutto in una formula e messo tutto insieme: meteo, debiti (la differenza tra debito accumulato e la nostra capacita' di pagare), giorni che ci separano dal Natale, giorni in cui gia' abbiamo 'saltato' i buoni propositi di Capodanno, livello di motivazione.





Blue Monday: consigli per superare il giorno più triste

Il risultato e' un senso di fallimento e di assoluta sfiducia nel superare gli eventi; a cio' si aggiunga il fatto che e' pure lunedi', ovvero inizio settimana. Come superare tutto cio': Arnall consiglia per esempio di guardarsi un Dvd divertente, chiamare gli amici e mangiare insieme, magari contattando persone non frequentate da mesi o anni. E poi mettersi l'anima in pace: arrivera' anche il giorno piu' felice dell'anno, naturalmente, solo che occorre un po' aspettare: sara' il terzo venerdi' del mese piu' luminoso dell'anno, giugno.



Non solo. La malinconia e la tristezza sono emozioni da imparare a vivere e a gestire, come per le emozioni positive. Quindi, per oggi, sentiamoci "liberi" di essere tristi.