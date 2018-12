Blue Note Off ritorna al Sisal Wincity Diaz 7

Blue Note off, un progetto di Blue Note Milano, è pronto a tornare al Sisal Wincity Diaz 7.

Cambia l’anno, ma le buone abitudini restano: anche nel 2019 non mancheranno gli appuntamenti di Blue Note Off, il progetto di Blue Note Milano nato per portare la grande musica di via Borsieri fuori dalla sua sede storica, pronto a tornare al Sisal Wincity Diaz 7 con tre nuove date, che riscalderanno i freddi lunedì del gennaio meneghino.

Il primo concerto dell’anno, in programma lunedì 14 gennaio, sarà affidato a Simona Parrinello, cantante milanese ormai largamente conosciuta, che offrirà al pubblico un concerto-omaggio a Billie Holiday, cantante jazz e blues statunitense fra le più grandi di tutti i tempi. Per l’occasione sarà accompagnata da Gianluca Di Ienno all’organo.

Lunedì 21 gennaio sarà la volta dell’inedito duo formato da Felice Clemente & Carlo Uboldi, rispettivamente al sax soprano e al piano: due veterani del jazz italiano che si sono uniti con l’obiettivo di intraprendere un percorso nuovo all’interno del loro genere di riferimento. Il concerto sarà una buona occasione per conoscere il nuovo disco Introspettive, frutto del loro lavoro.

Chiudono il mese di gennaio Massimiliano Milesi & Gabriele Boggio Ferraris che si esibiranno al Diaz 7lunedì 28 gennaio: un giovane e originale duo, formato da saxofono e vibrafono, che proporrà al pubblico un repertorio riletto con raffinatezza e passione, in un immaginario viaggio dagli standard di matrice jazz al rock e al pop.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle 20.30.