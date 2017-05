Blue Whale Game: un mostruoso gioco informatico che istiga al suicidio

BLUE WHALE GAME IL GIOCO DELLA MORTE

Altro che Wanna Cry, il virus che ha bloccato i computer di mezzo mondo. Il vero mostro informatico è Blue Whale Game, responsabile di aver istigato al suicidio oltre 160 adolescenti.

BLUE WHALE GAME IL GIOCO DEL SUICIDIO

Il drammatico gioco Blue Whale, che ha come regola finale il suicidio del partecipante, è nato e si è diffuso in Russia attraverso un social network.

Sebbene Philipp Budeikin, giovane ventiduenne studente di psicologia e mente criminale ideatore della 'Balena Blu' sia stato arrestato, il virus sta purtroppo dilagando in Europa e in Italia.

BLUE WHALE GAME ARRESTATO L'IDEATORE

"Un giorno mi ringrazierete e capirete" ha risposto agli agenti il giovane deviato senza mostrare il benché minimo pentimento.

Praticamente dalle sue parole si è capito che aveva in mente di fare una sorta di pulizia etnica liberando il mondo da quelli che considerava ' scarti biologici' della società, personalità deboli, facilmente suggestionabili, bisognose di un certo tipo di attenzioni.

Secondo il giovane pazzo le adolescenti che alla fine del gioco al Blue Whale Game si sono suicidate 'erano felici di farlo perché finalmente si sentivano qualcuno, considerate e riempite di calore'.

BLUE WHALE GAME LE 50 MALEDETTE PROVE

Il Blue Whale Game porta il giocatore a fare 50 maledette prove ( con l'obbligo assoluto di non farne parola con i genitori) come tagliarsi lievemente le vene , alzarsi ogni mattina alle 4.20 e vedersi film psichedelici, disegnarsi a sangue sul braccio una balena, oppure rimanere per un certo tempo sul bordo del cornicione di un grattacielo per finire con la sfida finale, da filmare, quella di morire buttandosi nel vuoto.

Così a Livorno un quindicenne, giovane partecipante di 'Blue Whale', si è lanciato dal ventesimo piano di un grattacielo.

BLUE WHALE GAME IL RISCHIO EMULAZIONE

Ora il rischio sta nella parola 'emulazione' che dovrebbe spaventare se solo si contano le lettere inviate in prigione a Budeikin da parte di ragazzine e ragazzini che chiedono di partecipare al gioco.

Il lato oscuro dei social ha così mostrato, con' Blue Whale Game', qualcosa che era inimmaginabile solo pensare. Una nuova efferatezza, capace di istigare al suicidio menti deboli e suggestionabili, quelle che il giovane assassino russo considera ancora, senza pentimento, gli scarti biologici della società. Una specie di Adolf Hitler della rete 4.0