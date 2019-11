Bonaccini-Lenin, separati alla nascita. Ironia web sul governatore emiliano

Bonaccini-Lenin, separati alla nascita. La 'puntuale' ironia web, non fa sconti a nessuno

Da ore un simpatico e curioso accostamento sta circolando nel web. Come si vede nella foto, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, pare abbia una particolare somiglianza con il capo della rivoluzione bolscevica, nonché ex Primo ministro russo Vladimir Lenin. La foto è stata riportata anche dal quotidiano Libero. Stefano Bonaccini correrà nuovamente per la 'poltrona' di governatore dell'Emilia-Romagna il prossimo 26 gennaio, se le cose fra dem e 5 Stelle non muteranno nelle prossime settimane. Infatti, come annunciato dal capo politico pentastellato Luigi Di Maio, le due liste correranno da sole e dunque Bonaccini sarà il candidato dei Democratici. A contendergli il posto da governatore sarà Lucia Borgonzoni della Lega che ha già cominciato la campagna elettorale a Parma, la scorsa settimana, insieme al segretario della Lega Matteo Salvini.