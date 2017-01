Single, boom di viaggi. Le mete per trovare l'amore

Instagram Joanna Krupa

C'è chi prenota d'istinto e chi adotta un approccio più razionale.

C'è chi predilige l'avventura e chi sceglie in base all'interesse

culturale. Il Report Single Traveller 2017 di SpeedVacanze.it

svela i viaggiatori single di domani. Le loro mete più ambite?

Il Kenya con il Safari Africano e l'indimenticabile spiaggia

di Watamu, la Thailandia con le spiagge paradisiache

di Phuket, Rio de Janeiro, le Bahamas e le Antille

Nei prossimi 10 anni il turismo legato al comparto dei single crescerà ancora. A metterlo in evidenza è il Report Single Traveller 2017 di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi per single.

«Tra il 2017 e il 2026 il turismo per single continuerà a dimostrare grandi opportunità di sviluppo» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest'ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova.

Il Report Single Traveller di SpeedVacanze.it mette in evidenza un tasso di crescita per i viaggi dei single del 9% nel 2017. Le mete più ambite? Il Kenya con il Safari Africano allo Tsavo e l'indimenticabile spiaggia di Watamu, la Thailandia con le spiagge paradisiache di Phuket, Rio de Janeiro, le Bahamas e le Antille.

«Considerando i viaggiatori in base ai loro comportamenti, il Report Single Traveller 2017 ha portato poi alla definizione delle Single Traveller Tribes, le nuove tribù dei viaggiatori del prossimo decennio» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Quali sono i viaggiatori-tipo del 2017-2026? Ognuno ha il proprio stile. C'è chi preferisce un viaggio avventuroso mentre altri danno la preferenza alla cultura ed altri ancora sono alla ricerca del relax. Ecco le 10 Single Traveller Tribes messe in evidenza dallo studio realizzato da SpeedVacanze.it:

1) La Tribù degli Edonisti.

I viaggiatori edonisti si mettono in viaggio per il puro piacere del viaggio, alla ricerca di nuove occasioni di svago e di divertimento. Secondo quanto osserva SpeedVacanze.it essi costituiscono il 23% dei viaggiatori single.

2) La Tribù degli Avventurosi.

I viaggiatori avventurosi prediligono i luoghi esotici e la natura. Sono alla ricerca di destinazioni sempre nuove ed amano esplorare a fondo i luoghi in cui si trovano. Questa tipologia costituisce il 16% del totale.

3) La Tribù del Relax.

I viaggiatori del relax pensano soprattutto a rilassarsi e ad allontanarsi dallo stress della vita quotidiana. Preferiscono trascorrere i fine settimana alle terme e le vacanze in una tranquilla località di mare, di montagna o di campagna. Anche questa tipologia si colloga sul podio con il 15% delle preferenze.

4) La Tribù della Cultura.

Le loro preferenze di solito vanno alle città d'arte e ai musei. I viaggiatori culturali viaggiano anche solo per andare a visitare delle mostre. Amano l'arte e la cultura e viaggiano spesso verso le capitali europee per scoprire le loro caratteristiche architettoniche e i loro gioielli artistici e culturali. Costituiscono il 13% del totale.

5) La Tribù degli Sportivi.

É la tipologia di viaggiatori che praticano sport tutto l'anno e che non vogliono rinunciare all'attività fisica nemmeno quando sono in vacanze. Spesso i loro viaggi sono pianificati proprio per dedicarsi al loro sport preferito. Su SpeedVacanze.it essi prenotano una vacanza sulla neve se prediligono gli sport invernali oppure un viaggio verso l'oceano per andare alla ricerca dell'onda perfetta se preferiscono il surf. Questa tipologia costituisce il 9% del totale.

6) La Tribù dei Social-Glamour.

Questa tribù ricerca le esperienze più glamour possibili, prediligendo luoghi scenografici da poter condividere sui social network. Per avere da un viaggio la massima gratificazione vogliono essere visti dagli altri. Costituiscono l'8% del totale.

7) La Tribù dei Serial-Traveller.

I viaggiatori seriali nutrono un desiderio così forte di organizzare viaggi da incentrare la loro intera esperienza di viaggio intorno a questo aspetto. Parlano continuamente dell'argomento, sono sempre pronti a partire e organizzano mediamente almeno un viaggio ogni due mesi. Costituiscono il 6% del totale.

8) La Tribù degli Istintivi.

I viaggiatori istintivi prenotano suggestionati da foto, libri e racconti. Ma prendono le loro decisioni d'istinto e in totale autonomia. Viaggiano verso mete che permettono di fare nuovi incontri. «E amano sentirsi considerati e supportati dagli agenti di viaggio» aggiungono gli specialisti di SpeedVacanze.it. Sono il 5% del totale.

9) La Tribù del Comfort.

Questi viaggiatori non hanno necessariamente un obiettivo specifico durante il loro viaggio, ma desiderano soprattutto momenti di privacy da dedicare a se stessi. Prediligono esperienze di viaggio lussuose per coccolarsi e nel contempo provare qualcosa di nuovo. Costituiscono il 3% del totale.

10) La Tribù dei Razionali.

I viaggiatori razionali adottano un approccio rigoroso e prenotano solo dopo aver monitorato e confrontato le offerte più vantaggiose. Costituiscono il 2% del totale.