Spiaggia, ingressi scontati: boom vicino a Roma, in Toscana a in Cilento

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare… e se si riesce a risparmiare qualcosa comprando lettino e ombrellone con i coupon scontati è ancora meglio!

L'ultima moda per le vacanze estive all'insegna del risparmio spopola sul web: lo confermano i dati di Groupon, secondo cui le spiagge vicine a Roma si aggiudicano la palma delle più richieste, con oltre 3.000 ingressi venduti per il segmento stabilimenti balneari, seguite da quelle del litorale toscano con circa 1.400 voucher venduti e dalle meraviglie del Cilento con 800 acquisti. Con stupore, la grande esclusa di questa classifica è la Liguria, che delizia ogni settimana i weekend dei milanesi con toccate e fuga al mare prima di partire per le vacanze di agosto.

Ma in generale, oltre agli ingressi in spiaggia singoli, quali sono le destinazioni preferite dagli italiani? Per quanto riguarda le mete marittime, la più gettonata con oltre 1.000 voucher venduti è sempre lei, Rimini, località che ogni anno ospita famiglie in cerca di una vacanza per i bambini ma anche giovani in cerca di divertimento assicurato, seguita dalla splendida meta siciliana Mazara Del Vallo. Per gli amanti della montagna invece non c’è dubbio: la destinazione più venduta è Andalo, oasi verde situata in Trentino Alto Adige e meta ideale per famiglie, escursionisti e bikers.

E per quanto riguarda le mete estere? La classifica è guidata con oltre 500 voucher venduti dalla Francia con Parigi, la città dell’amore, destinazione classica per coppie ed innamorati ma anche per chi vuole scoprire la Francia partendo dalla sua meravigliosa capitale. Al secondo posto la Turchia, che attrae ogni anno molti italiani che vogliono visitare le bellezze di Istanbul per poi spostarsi in Cappadocia. Al terzo infine l’Egitto, che offre una vacanza perfetta tra mare, traversate del Nilo e deserto.

Su Groupon Viaggi (piattaforma dedicata agli hotels e pacchetti con volo incluso), è da tempo attiva una funzionalità specifica per facilitare la prenotazione online tramite calendario. Ogni giorno ci sono circa 350 offerte live con uno sconto medio del 35%! Nella sezione Viaggi è possibile trovare le mete più desiderate con offerte che vanno dalla notte singola, ai week-end lunghi, fino a vere e proprie settimane di vacanza.