Boschi da copertina, posa per Maxim come Belen

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi"

L'ex ministro delle Riforme come non lo avete mai visto. Ecco il lato inedito di Maria Elena Boschi ritratto dal fotografo Oliviero Toscani nella Villa in Toscana dell'ex ministro di Renzi. In edicola dal 4 marzo sul mensile per 'uomini di successo' Maxim il suo servizio fotografico. Scatti che raccontano un lato inedito di Maria Elena Boschi, anche in camera da letto.

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi": il servizio

E' lo stesso ex ministro Boschi ad annunciarlo con un video promo di 30 secondi in cui dice: "Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero". Il numero in questione è quello in uscita domani, 4 ottobre, che dedica alla Boschi copertina e cover story.

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi": gli scatti

Da sottosegretario a modella: Maria Elena Boschi smette i panni della politica per un giorno e posa per la rivista Maxim. La rivista bimestrale, rivolta a un pubblico maschile, si prepara a pubblicare alcuni scatti della Boschi, alcuni dei quali - pare - addirittura in camera da letto, anche se per adesso i contenuti del servizio sono coperti dal massimo riserbo.

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi": top secret

Al momento gli scatti inediti di Maria Elena Boschi sono top secret, bisognerà aspettare l'uscita dell'attesissimo numero di Maxim Italia per scoprirli. Ma una cosa si sa: l'autore degli scatti è Oliviero Toscani.

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi": Oliviero Toscani

Con il fotografo Oliviero Toscani, Maria Elena Boschi ha posato in scatti scherzosi, ma anche molto privati. "Spero siano foto guardate con simpatia - racconta ancora la Boschi - fatte con ironia, senza prendersi troppo sul serio perché non sono una modella o un'attrice. Ma ho voluto raccontare una parte di me che si vede meno". E infine i ringraziamenti "perché è stato un regalo poter lavorare con Toscani e poter raccontarmi in modo diverso".

Maria Elena Boschi posa per il mensile Maxim: "Spero non resterete delusi": l'intervista

E' al direttore della rivista per uomini, Claudio Trionfera, che la Boschi si racconta tra vita privata e impegno pubblico. "Essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante", dice l'ex sottosegretario nell'intervista.