Botero, nozze vip a Pietrasanta per la nipote del celebre artista colombiano

di Andrea Cianferoni

Due artisti internazionali, che nella vita sono marito e moglie, e un grande amore comune da più di 30 anni: Pietrasanta e la Versilia. E’ qui che Fernando Botero e Sophia Vari, anch’essa artista di fama mondiale, hanno deciso di trascorre gran parte dell’estate e della loro vita lavorativa, avendo acquistato una splendida casa con giardino sotto la rocca. Esattamente dal 1983, da quando Pierre Levai, direttore del Malborough Gallery di New York, accompagnò Botero a Pietrasanta a rendere omaggio alla moglie di Jacques Lipchitz appena scomparso, che li viveva. Fu la vedova Lipchitz a consigliare l’artista colombiano a far realizzare le sue statue nella “piccola Atene della Versilia”.

Il lavoro fu talmente soddisfacente che il rapporto di Botero e della moglie con Pietrasanta non si interruppe più. Neppure dieci anni fa, nel 2007, quando fece scalpore il furto di ben sette statue di bronzo del valore complessivo di oltre tre milioni di euro, poi in parte ritrovate. A consolidare il grande affetto dei Botero nei confronti di Pietrasanta ci penseranno le nozze, il prossimo venerdì 14 luglio, di Camila Botero, figlia del primogenito Fernando Botero Jr, con l’imprenditore messicano, di origine tedesca, Pascal Klapp. Il matrimonio sarà celebrato nel Duomo alle ore 16 da Monsignor Stefano D’Atri, e non è difficile immaginare che il servizio d’ordine farà fatica a contenere i paparazzi che già in queste giornate di luglio tengono d’occhio le spiagge vip di Forte dei Marmi alla ricerca di scoop fotografici.

La famiglia Botero, abbastanza numerosa, è da sempre ospite al Bagno Rosina di Marina di Pietrasanta, un angolo di esclusività tra il Bagno Piero, frequentato dalle famiglie milanesi di industriali come i Moratti, e il Twiga di Briatore e Daniela Santanchè, meta di calciatori, personaggi dello spettacolo e imprenditori della moda. Al Rosina, gestito da quarant’anni da Gioacchino Raffaelli, e che da quest’anno ha inaugurato la piscina sulla spiaggia, oltre alla famiglia Botero, è possibile incontrare la Principessa Elettra Marconi con il figlio Guglielmo e la giovane moglie Vittoria, il principe romano Raimondo Orsini, i marchesi fiorentini Torrigiani, Gondi e Ferrajoli.

Tornando a Botero, gli ospiti al matrimonio, dopo la cerimonia al Duomo di Pietrasanta, saranno accompagnati con dei pulmini a Villa Grabau di Lucca, per il pranzo allestito da Guido Guidi Ricevimenti, a base di pietanze toscane, e qualche leccornia latino americana. Così come latino americana sarà la musica che farà ballare gli sposi e i loro ospiti nella imponente e maestosa limonaia risalente al 1600 e nel Teatrino di Verzura, immerso in un giardino con quinte di bosso e Ficus pumila. La festa continuerà nei nove ettari di parco della villa che presenta una rara collezione di piante esotiche ormai introvabili e alberi giganti provenienti da tutto il mondo.