Botox sui cammelli: 12 cammelli squalificati da concorso di bellezza per Botox

Cammelli squalificati dal concorso di bellezza saudita su Botox

Dodici cammelli sono stati squalificati dal concorso annuale di bellezza per cammelli dell'Arabia Saudita, dopo aver ricevuto iniezioni tossina botulinica per rendere smagliante il loro broncio, come riporta la BBC.

Le autorità saudite hanno alzato il tiro del King Abdulaziz Camel Festival trasferendolo dal deserto alla periferia della capitale, Riyadh. Il festival dura un mese, è il più grande del Golfo e comprende 30.000 cammelli.

L'evento di quest'anno è stato offuscato da uno scandalo dopo che l'esca di 31,8 milioni di dollari di premio in denaro ha indotto alcuni proprietari a imbrogliare.

Cammelli con Botox eliminati da concorso di bellezza

Sono considerati attributi chiave della bellezza del cammello orecchie delicate e musi sontuosi. Ma ci sono regole severe contro l'uso di droghe nelle labbra, o parti del corpo rasate o tagliate.

Quest'anno, una dozzina di cammelli sono stati eliminati dopo che un veterinario è stato sorpreso a eseguire interventi di chirurgia plastica su di loro. Secondo i media sauditi, ai cammelli sono state somministrate iniezioni di tipo botox nella sua clinica.

“È stato usano Botox per le labbra, il naso, le labbra superiori, le labbra inferiori e persino la mascella", Ali al-Mazrouei, il figlio di un allevatore di cammelli degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato al The National.