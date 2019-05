Boutique gym, training virtuali e online. I millenials cercano il "fit & fun"

Il 61% dei Millennials e della generazione Z si allena in modo regolare (contro il 54% delle altre fasce di età nell’insieme).

Il 74% dei praticanti regolari fa parte dei Millennials o della generazione Z (e solo il 14% della Generazione X). Il 79% degli atleti che praticano attività in palestra sono Millennials o generazione Z

“Le nuove generazioni intendono raggiungere e mantenere una buona forma fisica in modo molto diverso dai loro genitori. Per conquistare i giovani di oggi e dunque i clienti di domani, il settore del fitness deve essere consapevole che i Millenials e più in generale la generazione Y, apprezzano discipline più coinvolgenti, le attività da palestra tradizionali, l’allenamento isotonico in primis, non li soddisfano più” Afferma Christophe Andanson, Presidente di Planet Fitness Group, un glorioso passato sportivo e una solida esperienza nella gestione di fitness club.

“Stiamo assistendo a un processo gamification del fitness: i protagonisti sono il divertimento, l’intrattenimento e il gioco.”

I Millenials vogliono experience.

E hanno più scelte che mai: club a basso costo, boutique gym, allenamenti virtuali e online. Ma, sempre e comunque, cercano engagement, motivazione, qualità. No alla noia dunque. Si al potere dei corsi collettivi.

Si chiama Les Mills ed è il brand dei corsi più famosi e più frequentati nei centri fitness del mondo: da BODYPUMP - il corso numero 1 a BODYATTACK e BODYBALANCE, da BODYCOMBAT a BODYJAM, fino ad arrivare a The Trip, il futuro del Fitness immerso nella realtà virtuale.

Les Mills è una vera e propria multinazionale, un impero del Fitness dunque.

130.000 istruttori nel mondo, che creano una global tribe.

Più di 20.000 club di 100 paesi.

19 programmi tra live e Cinema.

5 milioni di partecipanti ogni giorno solo ad un unico programma: BodyPump™.

Ma soprattutto 50 anni di storia...

Il successo di Les Mills nel mondo passa attraverso coreografie create da professionisti del settore ed ex atleti professionisti, che sono poi le basi attorno le quali ruota il sistema del brand. E soprattutto, formazione, aggiornamento, innovazione. E senso di appartenenza.

LES MILLS ha analizzato il futuro del fitness puntando sulla qualità dei programmi.

Sulla formazione degli istruttori, con programmi di certificazioni e reclutamento.

Con una nuova release ogni trimestre.

Connessione, condivisione, ma soprattutto motivazione.

FITBUZZ

è BodyPump™ il corso per eccellenza.

Per..bruciare calorie, tonificare il corpo e guadagnare forza.

Dici BodyPump™ e pensi divertimento!

E’ l’allenamento numero Uno di Les Mills riconosciuto in tutto il mondo come emblema del “fit & fun” in palestra. Una combinazione di energia e sfida. La formula vincente.

Movimenti scientificamente provati, istruttori motivati e motivanti, musica studiata ad hoc per raggiungere grandi risultati.

Si lavora bruciando la massa grassa, tonificando il corpo e guadagnando forza.

Ogni lezione si concentra sui maggiori gruppi muscolari e permette di bruciare fino a 540 calorie*

(*AUT University (2014, April), Exercise Intensity and Energy Expenditure During the Les Mills BODYPUMP Class )

Quante volte alla settimana?

BodyPump™ lavora su tutti i maggiori gruppi muscolari del corpo, per questo è consigliato non svolgere più di due lezioni, o tre al massimo, alla settimana. È fondamentale, inoltre, che tra di esse vi sia un giorno di riposo, per un corpo sempre più modellato e tonico!

BodyPump™, formula comprovata che mette alla prova i muscoli e li rende tonici e atletici. E se alla fine della lezione sudore e caldo non si fanno sentire, significa che la resistenza non è stata messa alla prova!