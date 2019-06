Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati? I rumors scuotono la rete. FOTO

Starebbe tramontando l'amore che lega una delle coppie più influenti del panorama artistico internazionale. Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbero in piena crisi.

Se con il film "A star is born" e con l'affiatamento dell'attore con Lady Gaga i rumors si sono moltiplicati, oggi quella che sembrava solo una diceria sembrerebbe una notizia più che mai certa.

I due sono stati visti a cena fuori insieme senza rivolgersi praticamente mai la parola, segno che le cose tra non stiano andando fin troppo bene, anche se la coppia non ha voluto né confermare né smentire alimentando così il gossip.

A svelare la notizia è una fonte vicina alla coppia, che alle pagina di Page Six ha confermato le tensioni tra l’attore e la modella.

“E’ solo per l’amore che li lega alla loro bambina di due anni, Lea, che continuano a darsi una possibilità, ma è inutile, l’amore che li legava non esiste. La situazione è molto difficile, le cose non vanno proprio bene. Nessuno dei due è felice. La loro relazione è appesa ad un filo. Non potevano rompere durante la promozione di A Star Is Born”

“Non sembravano felici. A malapena si sono parlati dall’inizio alla fine del pasto. Erano così gelidi e imbarazzati”