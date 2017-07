Burberry diventa sempre più green. Solo rinnovabili entro il 2022

Burberry diventa sempre più green e prende un impegno: solo energia rinnovabile entro il 2022. Una svolta comunicata da The Climate Group, organizzazione no profit impegnata a promuovere soluzioni sostenibili. Il brand inglese entra così nel piano Re 100, progetto che si propone di raccogliere 100 aziende impegnate nel completo utilizzo di energia pulita, così da incrementare la sensibilizzazione sul tema, come spiega PambiancoNews. Tra le altre società, oltre Burberry, anche H&M, Yoox Net-a-porter, Nike, Vf Corporation, Walmart, Ikea, Apple, il gruppo Bmw, eBay, Facebook, Google, M&S.

Oggi Burberry ha reso noti i dati relativi al primo trimestre: vendite retail a quota 478 milioni di sterline (+13% a cambio corrente e +3% a cambio costante). Battute le stime degli analisti che avevano previsto un fatturato di circa 471 milioni di sterline.