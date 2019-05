Burberry, pronti a chiudere 38 store nel mondo. Il Ceo punta su flagship store

Al via la chiusura di 38 store nel mondo per Burberry.

Un negozio su dieci infatti chiuderà i battenti, ad annunciarlo la nota casa di moda inglese che con questa azione vuole 'innalzare' il proprio band.

L'azienda ha rivelato al Guardian che già 5 store sono stati chiusi in Brasile e in Spagna, ma che non sono ancora note le altre location scelte per la chiusura.

Il CEO Marco Gobbetti con questa mossa vuole focalizzarsi sui flagship store, proposti come destinazioni del lusso.

Nel periodo, chiuso lo scorso 30 marzo, Burberry ha registrato ricavi stabili a quota 2,72 miliardi di sterline (circa 2,4 miliardi di euro), contro i 2,733 miliardi dell’anno precedente e in linea con le aspettative. Il risultato operativo adjusted è stato di 438 milioni di sterline, in calo rispetto ai 467 milioni del 2018 e sotto le stime degli analisti, che erano di 442 milioni.

L’utile ha raggiunto quota 339 milioni, in crescita rispetto ai 294 milioni dell’anno precedente. A seguito della diramazione dei conti, il brand ha lasciato sui listini il 5 per cento.

Il brand inglese ha reso inoltre noto il buyback delle azioni per un valore di 150 milioni di sterline.

La società, infine, ha confermato l’outlook per il 2020, che prevede ricavi e margine operativi stabili.