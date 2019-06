Caffè Borbone si aggiudica le due stelle dell'International Taste Institute

A Bruxelles l'espresso è targato Napoli. Caffè Borbone si aggiudica infatti le due stelle dall’International Taste Institute, leader nella valutazione e certificazione Taste 2019. Compito dell’istituto è provare migliaia di prodotti alimentari e bevande di consumo provenienti da circa cento Paesi seguendo una metodologia rigorosa e neutrale. I prodotti sono degustati alla cieca da un nutrito gruppo di professionisti indipendenti di alimenti e bevande che non conoscono il marchio del prodotto e la sua origine quando lo assaggiano. Oltre ai punteggi, gli chef e i sommelier che fanno parte della giuria forniscono commenti e suggerimenti per un ulteriore miglioramento dei prodoti. “Due stelle, su tre, è un grande risultato”, dichiara Massimo Renda, presidente esecutivo del brand. “Il nostro caffè Don Carlo Miscela Oro, compatibile con macchina “A modo mio” fa parte della categoria Food&Drink per consumatori dell’exiTQi, che nel 2019 ha testato oltre 15.000 prodotti”.

Pareva invece fosse diventato un cliché disprezzare le tradizioni napoletane. Ne è la prova una recente inchiesta realizzata da un'emittente nazionale, emettendo la “sentenza definitiva”, secondo cui il caffè che si beve a Napoli è tra i peggiori al mondo. “Per ironia della sorte -continua ancora il presidente esecutivo dell’azienda- abbiamo ricevuto questo premio che sancisce proprio il contrario e ne siamo più che fieri. Caffè Borbone vuole dimostrare che il caffè bevuto a Napoli è uno dei migliori e che la tradizione partenopea avrà sempre un carattere universale”.

Con una produzione concentrata nell’impianto di Caivano, un moderno stabilimento di oltre 13mila metri quadri dove cinque linee di torrefazione permettono la produzione annua di circa 10mila tonnellate di caffè, Caffè Borbone è uno dei brand più conosciuti e apprezzati sul mercato grazie all’attenta e sapiente scelta delle materie prime al momento della torrefazione e al costante controllo della qualità che, unitamente agli alti livelli di efficienza industriale, contribuiscono al successo dell’azienda.