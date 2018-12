Calendario Form Men 2019: Fabiana Britto protagonista della gold edition

CALENDARIO FORM MEN MAGAZINE 2019: FABIANA BRITTO PROTAGONISTA DELLA GOLD EDITION

Fabiana Britto con le sue curve da urlo, è la bellezza brasiliana protagonista della GOLD EDITION del MAXI CALENDARIO DI FOR MEN MAGAZINE. Il mensile maschile leader in Italia edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi, ha deciso di festeggiare i suoi 15 anni regalando ai lettori altri 12 mesi tutti da sfogliare, con il numero in edicola.

"Abbiamo scelto Fabiana Britto per il calendario gold edition proprio per le sue forme generose - dichiara Andrea Biavardi, direttore di For Men Magazine - C'è finalmente un ritorno a questo tipo di femminilità, a donne con il fisico tonico grazie alla palestra e allo sport, ma non esasperate dal peso e dalla magrezza. È una specie di movimento di liberazione della ‘donna normale’ che vuole sentirsi accettata così com'è, e non costretta nella taglia 40 delle modelle. Nell'immaginario del maschio italiano questo prototipo del resto non è mai tramontato. Le icone di bellezza che hanno fatto la storia sono Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Ecco, Fabiana assomiglia a queste due donne, anche se in alcuni primi piani il suo viso ricorda un po' Catherine Zeta Jones”.

Gli scatti realizzati dal fotografo Nanni Sibona Tacco, catturano Fabiana e le sue forme per un 2019 spumeggiante.

"Avevo già fatto qualche scatto senza veli, ma è la mia prima volta in assoluto che poso per un calendario - dice la bella Fabiana - Lo avrei fatto solo per For Men Magazine. Lo abbiamo scattato in una favolosa villa d'epoca sulle colline di Torino. Faceva freddo, per me che sono abituata al clima brasiliano, ma ho stretto i denti e… beh il risultato lo vedrete sul mio calendario".

Fabiana Britto è nata a Salvador do Bahia, in Brasile, 30 anni fa. Esordisce subito come modella di intimo nel suo Paese. Arriva in Italia 5 anni fa per inseguire un amore italiano e la tivù la nota subito. Fa il suo esordio nel programma "Quelli che il Calcio" condotto da Nicola Savino dove assume il simpatico ruolo di Var, ammaliando subito milioni di telespettatori con il suo fisico prorompente e le sue generose curve mozzafiato. La brasiliana bollente entra rapidamente anche nell'orbita Mediaset e viene notata in particolare da Barbara d'Urso che la invita spesso nel suo salotto di Pomeriggio 5.

Anche in questo caso successo travolgente al punto che diventa ospite speciale nell'ultima edizione del Grande Fratello 2018. Le sue incursioni nella casa più famosa d'Italia gettano lo scompiglio tra i concorrenti, soprattutto i maschi si lanciano in una gara alla conquista.

Grande tifosa di calcio (il suo cuore batte per una squadra milanese ma non rivela quale…), e soprattutto del suo Brasile, durante il recente mondiale di calcio diventa ospite fissa anche di Casa Russia, la trasmissione che commentava le partite, dove indossa i colori carioca. Archiviata la delusione per Neymar e soci, la sua bellezza esplosiva fa il giro d'Europa. In Portogallo conquista la copertina di Play Boy, diventando con quegli scatti una delle play mate più cliccate sulla rete in tutto il mondo.

Sponsor della Gold Edition l’azienda Aimont specializzata nella produzione e commercializzazione di scarpe e abbigliamento per l’antinfortunistica.

Il MAXI CALENDARIO di FOR MEN MAGAZINE fa sognare i lettori dal 2003, anno di nascita del periodico e continua a valorizzare la bellezza e la passionalità delle donne dello show business. Anno dopo anno, sulle pagine del calendario, si sono succedute tante incantevoli donne: Ria Antoniou, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Manuela Ferrera, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Raffaella Modugno, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez e Sara Varone.