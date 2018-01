California, quando la casa è horror. Le storie choc tra le mura di casa

California: quando la casa è horror, i precedenti

Il ritrovamento in California di 13 fratelli, tra i 2 e i 29 anni, tenuti segregati in casa dai genitori per anni, legati al letto con catene, con poco cibo e acqua, e' solo l'ultima storia di orrori perpetuati per anni tra le mura domestiche. Questi alcuni dei precedenti:

- L'argentino Domingo Bulacio nel 2017 e' stato condannato a 12 anni di carcere per aver ripetutamente violentato la figlia per oltre vent'anni, tenendola segregata in casa da quando aveva 11 anni.

- Tra il 2002 e il 2004, Ariel Castro rapi' a Cleveland tre donne, tenendole in cattivita' fino a quando una di loro nel 2013 riusci' a scappare, insieme alla figlia di 6 anni nata dalla violenza sessuale, e a dare l'allarme. Castro e' stato trovato morto in cella dopo essere stato condannato all'ergastolo per rapimento, stupro e aggressione.

- Jaycee Dugard, 11 anni, venne rapita dalla coppia californiana Philip e Nancy Garrido, violentata e tenuta segregata in casa per 18 anni. Nel 2011 i due hanno ricevuto una condanna all'ergastolo.

- In Polonia, Krzysztof Bartoszuk ha tenuta rinchiusa la figlia per sei anni, stuprandola. Dalle violenze sono nati due bambini. Nel 2010 un tribunale l'ha condannato a 10 anni di carcere.

- L'austriaco Josef Fritzl ha avuto sette figli da sua figlia che ha tenuto rinchiusa in cantina per 24 anni. Riconosciuto colpevole di stupro, incesto, schiavitu' e omicidio di uno dei bambini, ha avuto l'ergastolo.

- In Giappone, la 33enne Airi Kakimoto e' stata ritrovata morta congelata dopo essere stata tenuta rinchiusa in uno sgabuzzino per 15 anni dai genitori.

- Una donna romena e' rimasta segregata per dieci anni in una stamberga dal convivente italiano che l'ha sottoposta a violenza fisica e sessuale e dal quale ha avuto due figli, di 9 e 3 anni.

Usa, casa degli orrori in California: coppia aveva 12 fratelli in ostaggio

Scoperta una casa degli orrori in California dove una coppia, marito e moglie, ha tenuto per anni 12 fratellini - dai 2 ai 29 anni - in ostaggio in condizioni miserevoli: malnutriti, senza acqua e cibo in quantitta sufficiente, legati ai loto letti con catene e lucchetti al buio in una stanza maleodorante. A dare l'allarme domenica la figlia piu' grande, la tredicesima vittima, di soli 17 anni, riuscita a scappare miracolosamente e a chiamare la polizia. Senza di lei l'orrore sarebbe andato avanti chissa' per quanto.

Le vittime sono cosi' malridotte che la polizia non e' stata in grado di capire subito che molti erano maggiorenni. La stessa 17enne che ha salvato da un destino terribile i fratelli e le sorelline, secondo gli agenti, dimostra appena 10 anni.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per tortura e fissato una cauzione di 9 milioni di dollari per i due, David Allen Turpin, 57 ani e Louise Anna Turpion, 49. Teatro di questa autentica storia dell'orrore Perris, California.

Dai registri della contea di Riverside e' emerso che Turpin aveva ricevuto un'autorizzazione da parte dello Stato per gestire una scuola privata, la "Sandcastle Day School" nella sua casa degli orrori a Perris. Scuola che ufficialmente aveva accolto quest'anno sei setudenti.

La coppia aveva dichiarato bancarotta nel 2011 ed aveva debito tra i 100.000 ed i 500.000 dollari quando Turpin lavorava come ingegnere al colosso della Difesa usa Northrop Grumman, e guadagnava 140.000 dollari l'anno. La coppia ha dichiarato l'avvocato aveva 12 figli.