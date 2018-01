Calvin Klein arruola Willy Vanderperre: al l via la nuova campagna

Calvin Klein, società controllata detenuta da PVH Corp, ha annunciato il lancio della campagna pubblicitaria mondiale Primavera Estate 2018 della linea CALVIN KLEIN 205W39NYC.

La campagna multimediale pubblicizza la collezione Primavera Estate 2018 della linea CALVIN KLEIN 205W39NYC disegnata dal Chief Creative Officer Raf Simons e ritratta dal fotografo Willy Vanderperre su un cast di oltre 20 modelli.

Con più di 730 milioni di impression pianificate su 19 mercati attraverso un mix di media integrato, la campagna punta sull’evoluzione costante di CALVIN KLEIN sotto la direzione di Simons. La campagna avrà ampio spazio sulle pubblicazioni di fashion e lifestyle e sulle piattaforme digitali nel mondo intero. Le immagini della campagna saranno visibili su mega affissioni di forte impatto, in location chiave come New York, Los Angeles, Parigi, in Corea e a Hong Kong.

CALVIN KLEIN è un marchio di lifestyle globale caratterizzato da ideali moderni e forti e da un’estetica seducente. CALVIN KLEIN cerca di entusiasmare e ispirare il suo pubblico attraverso l’utilizzo di immagini attraenti e provocatorie.

Fondato nel 1968 da Calvin Klein assieme al partner d’affari Barry Schwartz, il brand si è costruito la reputazione di leader nell’industria della moda americana grazie ad un’immagine pulita e a capi d’abbigliamento innovativi. Le vendite globali retail dei prodotti a marchio Calvin Klein, distribuite su oltre 110 paesi, hanno superato gli 8 miliardi di dollari nel 2016. Calvin Klein impiega oltre 10.000 persone nel mondo. Nel 2003 è stato rilevato da PVH Corp.