Camera, passione sfrenata: due deputati (leghista e M5S) beccati nei bagni

La passione? Quando arriva arriva. Impossibile resistere, nemmeno sei ci si trova a Montecitorio. E così due parlamentari, secondo la testata "Il Tempo",sono stati sorpresi (e ripresi con un cellulare) in un bagno della Camera, nei primi di dicembre 2018, proprio nel corso di un rapporto sessuale.

I nomi dei due focosi deputati non sono stati svelati, ma pare certo che si tratti di un leghista e di una Cinque Stelle. Secondo il quotidiano diretto da Franco Bechis, il capogruppo pentastellato, Francesco D’Uva, avrebbe "inviato un sms ai suoi dai toni imperiosi, vietando a chiunque di parlare con i giornalisti della vicenda".

"Sono venuti in tanti a chiedermi: sei tu? - racconta un deputato leghista -. E qualche problema questi sospetti me lo stanno creando perché ho una fidanzata nel collegio dove sono stato eletto. Poi non nego che da quando sono qui qualche occasione è capitata, e può essere che non mi sia tirato indietro. Però, un po’ di sale in zucca ce l’ho: mica qui dentro è capitato, fuori".