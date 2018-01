Campagna elettorale? Sul web la parodia #AbolisciQualcosa. FOTO

Se i politici sembrano a corto di idee per questa campagna elettorale, dato che le uniche proposte sono quelle di abolire qualche provvedimento (dai vaccini al Jobs Act alle tasse univeristarie, solo per citarne alcune), gli italiani sono invece ricchi di fantasia. Sul web, in particolare su Twitter, spopola la parodia della campagna elettorale al grido di #AbolisciQualcosa. Seguendo l'hashtag si trovano proposte (e foto) di ogni tipo. Dai sandali coi calzini a Berlusconi ("Aboliamo la minestra risaldata"), dalle disuguaglianze sociali alla coppia Boldrini-Severgnini.

E poi, c'è chi propone di tutto: dall'inizio dello scotch alla R di Marlboro, dai colletti alzati delle polo in estate alle catene di Sant'Antonio...

#AbolisciQualcosa



La gente che ti parla la mattina.

La gente.

La mattina. — Medea (@medear9) 11 gennaio 2018