Cam.TV: dove si incontrano domanda e offerta di sapere e competenze

Condividere le competenze, è questa in sintesi l’idea che c’è dietro a Cam.TV, piattaforma web che permette di fare video-conferenze con un sistema di pagamento integrato, mettendo a rendita le passioni e le competenze degli utenti.

In pratica: se sai fare qualcosa o hai conoscenze che possono essere utili agli altri, le metti a disposizione e così gli altri utenti della piattaforma possono acquistarle da te anche con prestazioni da pochi euro.

Cam.TV vuole essere - dicono i fondatori - il primo Market Place del sapere che potrebbe rivoluzionare il modo di lavorare di tante persone. Abbiamo incontrato Alessandro Brunello, fondatore e capo del marketing e della comunicazione di Cam.TV, un passato nel mondo entertainment (autore a Zelig, produttore esecutivo Mediaset, regista programmista in Rai), ma oggi soprattutto esperto di crowdfunding, tema sul quale ha pubblicato un paio di libri.

Alessandro, spiegaci che vuol dire che Cam.TV è un market place del sapere?

Come Airbnb mette a reddito la casa e Uber mette a reddito la macchina, Cam.TV mette a reddito conoscenze, saperi e passioni se possono essere condivise e vendute. Quindi se io ho delle capacità specifiche, le metto in offerta e chi le vuole le compra sulla piattaforma.

Esistono già servizi analoghi...

La novità sta nel fatto che mettiamo su un unico sito molti servizi che prima bisognava cercare su vari siti. Nella piattaforma Cam.TV abbiamo un software nostro per videochiamate, che funziona meglio di Skype. Poi abbiamo un efficiente e sicuro sistema di pagamento tra utenti. Infine, stiamo per completare altri servizi: la conferenza da uno a molti, la condivisione dello schermo, una app che permetta di trasferire denaro.

Ma che tipo di servizi vengono messi a disposizione?

Di tutto. Io per esempio, che mi occupo di crowdfunding, posso dare consulenza ad altri in un tempo limitato e a distanza, mettendo le mie conoscenze a disposizione della community, avendo addirittura un costo al minuto. Immagina il cuoco che mentre ti insegna, vede te all’opera e ti corregge. Questo vale anche per tutte le conoscenze e le abilità pratiche. Poi c’è il mercato dell’infoprodotto...



Cosa è?

Ogni giorno milioni di persone vogliono sapere di tutto: da come si fa la parmigiana a come si monta una ruota. Sono persone che vogliono accrescere le loro competenze. E cercano su internet. Ecco, noi possiamo dare un contatto diretto tra chi cerca certe informazioni o servizi e chi li offre. Su Cam.TV un domani si potranno fare compravendite di macchine o terreni, con tutta la differenza che c’è tra un anonimo inserzionista e una persona che invece posso conoscere online parlandoci e vedendolo anche a distanza.

Ma se io ingaggio un idraulico su Cam.TV?

In quel caso la piattaforma fa solo incontrare domanda e offerta, poi quando l’idraulico sarà venuto a casa tua per la riparazione, sono affari vostri. Fermo restando che anche l’idraulico in alcuni casi può dare anche solo informazioni o istruzioni a distanza, senza dover venire necessariamente a casa. In ogni caso Cam.TV nasce pienamente dalla filosofia della sharing economy, con tutte le conseguenze che comporta. Inoltre avremo un rating frutto del voto degli utenti che garantisce l’affidabilità di chi offre servizi.



Nel caso di un professionista?

Quante volte abbiamo avuto bisogno di un avvocato per chiedergli un piccolo parere. In quei casi o si rompono le scatole gratis agli amici o ci si rivolge a un vero avvocato, che però potrebbe farci pagare tantissimo un piccolo parere o non fornircelo affatto perché è un servizio troppo piccolo. Con noi l’avvocato si può pagare anche al minuto. E subito dal mio borsellino elettronico escono gli euro necessari a pagare una prestazione da 10 minuti. Ma immaginate anche servizi come il comico famoso che fa gli auguri in video a un bambino o un attore che permette agli altri di vivere la sua giornata seguendolo online.

La piattaforma trattiene una percentuale?

Sì, il 5%.

Sta già funzionando?

Siamo in fase beta, ma siamo molto contenti di questa fase di test perché abbiamo già 25mila utenti registrati di cui 1600 sono founder.

Cam.TV è già operativo?

Sì, in questa fase più in ambito artistico. Per dire: i corsi di chitarra stanno andando benissimo. Geograficamente, non c’è una zona di Italia che prevale sulle altre e così come non c’è un profilo sociale prevalente. Abbiamo già la versione in inglese e tedesco, allargheremo ad altre lingue.







Ora dunque cosa farete?

Abbiamo lanciato una raccolta fondi col metodo del crowdfunding. Abbiamo aperto su Eppela una nuova raccolta per usare una box che trasformi la tv in monitor e allargare così la base di utenti. Inoltre diventeremo come un social network ma con una differenza fondamentale: introdurremo il likecoin, vuol dire che chi mette “mi piace” trasferisce frazioni di centesimi a chi lo riceve. Conseguenze: non ci saranno più gattini e bufale, e chi posta contenuti pregiati verrà ripagato dal suo successo: immaginate lo scalatore che fotografa montagne irraggiungibili, potrà finanziarsi con i like alle sue foto.

Davvero pensate che Cam.TV possa cambiare il mercato del lavoro?

I nostri slogan sono: “il talento è denaro” ma anche “trasforma passioni e competenze in una rendita”, e ancora “vivi facendo le cose che ami”. Il mondo sta cambiando molto velocemente e i bisogni delle persone con esso. Andiamo verso un mondo di servizi smaterializzati e a distanza. Cam.TV è lo strumento perfetto per rafforzare la mobilità e un’idea di lavoro con una formula nuova. Internet ci sembra già assestato, ma in realtà è solo all’inizio. Ancora ne vedremo.