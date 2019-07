Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi, che lato B! Ironia su photoshop. FOTO

Canalis e Marcuzzi, scatta l'ironia su Ig a suon di photoshop. FOTO

I social network da sempre son il pane quotidiano di celebrities, influencer e vip e si sa che spesso e volentieri sono loro a lanciare, attraverso piattaforme come Instagram Twitter e Facebook, vere e proprie tendenze, mode passeggere o durature che, in ogni caso, sono in grado di richiamare un grande seguito tra i milioni di followers e fan della rete.

Influencer e celebrities, quando l'ironia è social

In questi giorni sui social stanno spopolando immagini che ritraggono alcune showgirl italiane e non solo, come Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis e Lele Pons, raffigurate in modo deforme, quasi caricaturali dove le proporzioni del corpo appaiono visibilmente sfalsate.

A commento delle foto frasi ironiche che hanno destato la curiosità e la simpatia dei navigatori della rete.

Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis, sui social scoppia l'autoironia

"Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata...ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi🤷‍♀️😝( guardate il profilo di @leleponsche mi ha fatto scoprire @littlecrumb_...sono morta dal ridere!)" così commenta Alessa Marcuzzi nel suo profilo Instagram @alessiamarcuzzi.

Arriva la risposta di Elisabetta Canalis: "E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia . And stop saying that we photoshop our pictures #getalife ( inspired by @lelepons )".

Anche Lele Pons, la showgirl venezuelana naturalizzata statunitense, si lascia andare a commenti ironici sulla foto photoshoppata che la ritrae a fianco dell'amica Hannah Stocking: "Fitness partners for life 💪🏼 (who’s more fit?) haters will comment photoshopped".