Cancro: più tumori al seno per le donne non soddisfatte del loro seno

Come individuare i primi sintomi di tumore al seno: l’autopalpazione

La prevenzione, come sottolinea la ricerca sul cancro, è importante e, in alcuni casi, può essere miracolosa. Ecco perché è necessario che ogni donna eserciti un’azione di monitoraggio costante sul proprio seno. Il miglior modo, infatti, per individuare la presenza di eventuali noduli è quello di sottoporsi costantemente all’autopalpazione. E, in caso di dubbio, sottoporsi tempestivamente ad una visita specialistica presso un medico competente.

Come riconoscere i noduli: le donne insoddisfatte delle dimensioni del seno fanno poca prevenzione

Le donne che non sono contente delle dimensioni del loro seno sono anche quelle che esercitano un controllo minore della zona interessata. Molte di loro, proprio per questo motivo, non lo controllano. E’ quanto è emerso da una ricerca condotta dalla Anglia Ruskin University. La ricerca, come ha riportato la fonte Metro.uk, ha coinvolto un campione di 384 donne britanniche delle quali il 31% ha dichiarato di volere un seno più piccolo e il 44%, invece, avrebbe voluto aumentare le proprie dimensioni. Il professor Swami, il medico a capo di questa ricerca, sostiene che chi ha una scarsa immagine di sé, tenderà a non esaminare in maniera approfondita questa importante parte del corpo. Più si è in contatto con il proprio corpo, quindi, maggiore sarà la possibilità di rilevare eventuali cambiamenti che lo interessano.

«Per le donne che sono insoddisfatte delle misure del proprio seno, dover ispezionare questa parte del corpo può essere vissuto come una minaccia per l'immagine del proprio corpo e quindi possono impegnarsi in comportamenti per evitare i controlli – ha sottolineato il prof. Viren Swami – Avere una maggiore consapevolezza del seno può essere un utile mezzo per aiutare le donne a vedere il loro seno in termini più funzionali, piuttosto che in termini puramente estetici».