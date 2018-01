Cannabis curativa, le suore della California fanno il bene con la marjuana

‘Coltivano rispettando i doni della Madre Terra e producono prodotti per curare la gente che soffre. Tutti la loro produzione e’ medicale ed e’a base di Cannabidiolo, il fratello maggiore della marjuana’ ecco quello che fanno le ‘Sisters of the Valley’, una piccola comunità’ di suore che vivono e lavorano a Merced in California.

Sono impegnate e orientate in uno spirito religioso ma non sono affiliate con alcun Ordine clericale.

A vederle con la veste religiosa assomigliano in tutto e per tutto alle nostre suore.

Preparano in modo artigianale tutti i loro prodotti quasi come gli antichi sciamani indiani. Come gli sciamani rispettano i cicli della luna e si ispirano ad antichissime credenze indigene.

Cannabis curativa. Un erba dagli effetti portentosi

C’e’pero’ una sostanziale differenza con le nostre ‘suorine’. Nella comunità’ californiana l’erba più’ coltivata e maggiormente utilizzata prende il nome di Cannabis, la più’ comune marjuana.

Il Cannabidiolo ( più’ sinteticamente il CBD ) in particolare, il principio attivo presente in quasi tutti i prodotti medicali preparati dalle ’sorelle'californiane, viene estratto dalla marjuana. Pianta che le suore coltivano con amore e attenzione.

Molti gli effetti positivi del CBD, tra questi l’effetto rilassante, quello antiossidante, quello di ridurre ansia e panico e di favorire il sonno. Uno in particolare viene sopra tutto , ed e’ il grande potere di alleviare i dolori, anche i più’ forti come quelli causati dai problemi oncologici.

Cannabis curativa. Le piante si motivano se sentono attenzione

Molto probabilmente in nessuna altra parte del mondo le piante di marjuana vengono curate come lo sono a Merced, in California.

Uno Stato che, fra l’altro, permette l’uso e la coltivazione della Cannabis per uso medicinale.

‘Le nostre piante-sostiene una delle sorelle coltivatrici-si motivano quando diamo loro attenzione. D’altra parte esse sono un regalo della nostra Madre Terra e, in particolare la marjuana, e’ stata per anni coltivata nelle culture indigene per i suoi tanti poteri curativi’.

'Ci auguriamo-continua la sorella- che venga data una libertà’ sempre più’ ampia per coltivare, con energia e amore, la marjuana, un regalo di Madre Terra’.

Insomma il business nato dalle sorelle per scopi curativi e compassionevoli sta creando anche posti di lavoro, visto che oltre alle ‘sisters’ lavorano nella piantagione circa 15 persone.

Cannabis curativa. Prodotti per curare e alleviare i dolori

Ma quali sono i loro prodotti?

Innanzitutto il CBD con infusi di olio arricchiti di olio di cocco, preziosi per le infiammazioni della gola. E poi il CBD utilizzato nelle pomate, tra i prodotti più’ popolari delle ‘sorelle’. Queste pomate vengono usate in molti modi per alleviare sofferenze, anche importanti, e promuovere la salute.

Ed ancora per diffondere relax ed energia positiva ecco i piccoli sage, stick di legno con salvia verde e bianca da bruciare per dare energia, pulire l’aria e benedire.

E per finire gli spray di salvia sempre a base di CBD.

Insomma un mondo di prodotti da 'far uscire di testa’ ma sempre con un fine caritatevole e di bene.