Cannabis legale, la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo

La vendita di marijuana è legale a scopo ricreativo: la rivoluzione sull’uso di cannabis

Gli USA salutano l’anno nuovo con una importante rivoluzione che coinvolge tutti i consumatori di cannabis non a scopo terapeutico. E’ proprio il più grande stato dell’Unione a fare un passo decisivo in questo senso, ovvero la California; le licenze di vendita sono già state concesse a Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz, San Diego mentre rimangono ancora sospese a San Francisco e Los Angeles.

Legalizzazione della cannabis: come funziona la marijuana legale in California

La legge che regola il consumo di marijuana in California permette soltanto ai maggiori di 21 anni di possedere, comprare e consumare fino a 28,5 grammi di marijuana per volta e fino a 8 grammi di marijuana concentrata. Il fai da te, invece, è concesso soltanto agli adulti che potranno coltivare fino a sei piantine di marijuana a famiglia, privatamente e lontano dagli occhi pubblici.

La vendita di marijuana è ufficiale: via libera al consumo di cannabis

Gli Stati Uniti avevano già consentito l'uso ricreativo della marijuana anche in Alaska, Colorado, Nevada, Oregon e nello stato di Washington. Nel Maine, invece, il possesso per uso personale è già consentito ma non è stata autorizzata l'apertura di appositi negozi per la vendita legale come negli altri stati. Per la California, che è lo stato più popoloso degli USA, si prevede un fatturato annuo pari ad almeno 7 miliardi di dollari e un miliardo di entrate fiscali.