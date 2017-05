Cannes Music Summit 2017 torna all’Annex Beach

Anche quest’anno l’atteso festival Cannes Music Summit torna all’Annex Beach, a “place to be”, un vero e proprio gioiello nella splendida cornice della Croisette proprio di fronte al Carlton Hotel.

Un avvenimento, che inizierà il 6 Giugno e terminerà l’8 Giugno, unico nel suo genere e che prevede una line up accuratamente selezionata.

Tre giorni di musica, showcases e divertimento in cui si alterneranno i migliori brand e grandi dj a livello internazionale.

Durante i 3 giorni sarà anche consegnato un premio di riconoscimento alla migliore etichetta discografica, parliamo del “Cannes Music Award” realizzato dal brand di gioielli Berg.

Il festival è organizzato dalla società milanese Delights Entertainment che è l’organizzatrice anche di altri 3 grandi festival: Music Summit St Moritz, Emerald Music Summit e Dubrovnik Wave.

Cannes Music Summit si terrà durante il MIDEM 2017, la fiera mondiale della musica e sarà patrocinata anche dai 70 anni di Festival a Cannes.

Si potranno seguire nella prima serata artisti come Victor Perez e Vicente Ferrer di Baccanali; la regina della House music Barbara Tucker da NYC e molti altri tra cui Jordan Brown e Geo From Hell di Sony e Alessandro Kraus.

Nella seconda e terza serata si esibiranno Lovra di Ministry of Sound lo storico brand live londinese; Joel Xavier di Never Minds the Balearics; Ada Reina, che con i suoi ultimi singoli “Voy Saltando” e “Chocolate Y Miel” ha conquistato le TOP Charts di vendita, TOP 100 Earone overall (Airplay) e TOP 100 Shazam Italia Overall.; Anca Pop e il suo Cosmic Cocktail show; gli NDPC (Sony/Danceandlove) reduci dal loro successo interazionale “Daylight” e freschi di tournee europea; dj Tokabeatz & Kim Cameron con il loro mix di house ,deep house and chill music.

Quest’anno ce n’è per tutti i gusti, seguiteci sui nostri social per essere sempre aggiornati.

FACEBOOK: Cannes Music Summit

INSTAGRAM: Cannes Music Summit

TWITTER: cannes_music

Per avere maggiori informazioni scrivete a info@cannesmusicsummit.com