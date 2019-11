Cantina Urbana, ecco dove si fa e si beve il vino a ritmo di musica

Ad ormai più di un anno dall’inaugurazione, Cantina Urbana®in via Ascanio Sforza 87, non è più solo la casa del vino “made in Milano” ma un vero e proprio place to be sul Naviglio Pavese. Molti gli eventi a ritmo di musica che hanno animato le serate estive degli ospiti della prima cantina nel cuore di Milano in Via Ascanio Sforza 87, tra un bicchiere di vino e l’altro.

Per suggellare ulteriormente il connubio tra vino e musica, Cantina Urbana® sarà partner del Linecheck Festival, uno showcase diffuso che esplora scene musicali non così note, con concerti tra BASE Milano e altri locali in zona Navigli, dal 19 al 24 novembre. Tra gli obiettivi del festival, anche la ricerca di intersezioni con industrie contigue alla musica: moda, design, cibo e, ovviamente vino! Da quest’anno infatti il festival ha attivato la Linecheck Experience, offrendo la possibilità di partecipare a tour alternativi ed esperienze uniche create per vivere appieno la città di Milano, tra Tortona e dintorni.

In un’ottica di apertura e collaborazione, la partnership prevede una serie di benefit sia per i delegates di Linecheck Festival che per gli ambassadors del Wine Collective Club, lo spin-off di Cantina Urbana® presentato lo scorso aprile, una vera e propria community di amateurs che si ritrovano periodicamente in occasione di alcuni eventi a loro dedicati per condividere la passione per il vino e vivere esperienze uniche. Agli ambassadors sarà infatti dedicato uno sconto del 50% sul prezzo del pass per il Festival, mentre ai clienti di Cantina Urbana® sarà garantita una riduzione del 30%, parallelamente i delegates potranno partecipare ad alcune esperienze organizzate da Cantina Urbana®.

Infatti, dal 19 al 24 novembre Cantina Urbana®aprirà le proprie porte a tutti i partecipanti al festival con tre proposte per avvicinarsi al mondo del vino in un contesto unico nel suo genere nel panorama italiano. Le esperienze offerte si declinano in una degustazione di tre vini accompagnata da alcuni prodotti gastronomici di qualità, una visita alla cantina con degustazione di quattro etichette Cantina Urbana® e una blending session, durante la quale i Cantinieri offriranno la possibilità ai partecipanti di creare il loro vino da portare a casa.

Ancora una volta, Cantina Urbana® resta fedele al claim “make your own wine experience” accogliendo, tra uno showcase e l’altro, il pubblico di Linecheck Festival per presentare il vino come una piacevole esperienza sociale, aperta a tutti.