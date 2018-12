Carla Bruni "ritrova" Nicolas Sarkozy al museo Grévin di Parigi

La statua in cera della ex modella, ora cantante, Carla Bruni sarà accanto a quella di suo marito, l'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy a partire lunedì 17 dicembre, giorno dell'inaugurazione, nella galleria dedicata a donne e uomini famosi al museo delle cere Grévin di Parigi.

L'effigie di Carla Bruni sarà installata nella Hall of Columns, una chitarra in mano, accanto a quella di suo marito che era entrato nel "pantheon di cera" il giorno dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica nel 2007. Caròa Bruni era stata eletta dall'Académie Grévin nel 2008 come cantante, ma l'ingresso effettivo nel museo era stato posticipato.

E così anche lei sarà accanto alle versioni in cera di Monica Bellucci, George Clooney, il Re Sole Luigi XIV, Céline Dion , Elton John...