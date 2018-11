Carlo, party per i 70 anni. Diamanti "prestati" per Meghan. Royal Family News

Si è tenuta ieri sera la feste di compleanno privata per i 70 anni del principe Carlo organizzata dalla regina Elisabetta II a Buckingham Palace con oltre 600 ospiti. Meghan Markle fotografata in auto con Harry mentre si dirigono a Buckingham Palace. Lei indossa un paio di orecchini di diamanti "prestati", come ha sottolineato Kensington Palace senza specificare altro.

Carlo ha 70 anni, l'attesa del principe ambientalista. ROYAL FAMILY NEWS

Eccentricita' ed eleganza, frugalita' e lusso: e' il principe Carlo che festeggia oggi 70 anni. Lo fa ancora da "semplice" principe di Galles, in attesa di diventare finalmente re. Si tratta, infatti, dell'erede al trono piu' longevo della storia: il regno della madre, Elisabetta II, dura da oltre 60 anni, ma secondo indiscrezioni stampa la regina sarebbe pronta ad abdicare, entro il 2021, in favore del figlio, che diventerebbe reggente. Carlo si prepara a questo ruolo da quando ha 4 anni e la decisione della sovrana britannica potrebbe essere davvero il regalo piu' atteso. Il futuro Carlo III ha festeggiato con due nuove foto di famiglia, che lo ritraggono da nonno e con l'intera discendenza (accanto a Camill, i due figli, William ed Harry, con le rispettive famiglie), e un video - pubblicato sull'account twitter di Clarence House - con immagini di archivio: eventi istituzionali, ma anche momenti piu' intimi, con i figli e anche Lady D, e perfino imprese ardite come cavalcare una tavola da windsurf, certo non quello che ci si aspetta da uno col suo aplomb.

Appassionato di musica classica, letteratura e arte, il principe del Galles per hobby dipinge acquerelli e ne vende litografie online per beneficienza (dal 1997 a oggi ha raccolto oltre 2,5 milioni di euro, diventando uno dei pittori inglesi piu' quotati). Ma e' noto soprattutto per la sua passione ambientalista, una passione della prima ora, risalente anche a tempi in cui era quasi un bizzarria: pioniere del bio, quello che e' stato definito spesso il "principe contadino" mangia solo cibi organici delle sue tenute. Il suo regno e' la fattoria Duchy Home, 700 ettari, parte della tenuta di Highgrove, dove vive con Camilla e dove cura personalmente i giardini. E Duchy Home e' anche diventato negli anni un potente marchio economico. Per il suo impegno in difesa della natura e degli animali, e' divenuto anche presidente del Wwf del Regno Unito, nel 2011, ma fu scandalo quando si scopri' che nel 2005 aveva chiesto al governo di Tony Blair di prendere in considerazione l'abbattimento degli odiati tassi. Nella contraddittorieta' del principe rientra la sua frugalita' nel vestire, ma anche la passione per il lusso: Carlo ha un cappotto di tweed che indossa dal 1987 ed e' stato visto indossare doppiopetti con vistose toppe; poi, pero', vive circondato da oltre 140 servitori, compresi parrucchieri e cuochi. Tutte manie che gli sono costate le ire della Regina, che pare sia dedita a uno stile di vita ben piu' parsimonioso.



Le sue manie e i suoi capricci sono stati raccontati in una recente biografia non autorizzata - "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" - firmata dal reporter investigativo Tom Bower , in cui Carlo viene descritto come "spendaccione", "capriccioso" e "ossessionato" dall'opinione pubblica. Si dice che in viaggio porti sempre con se' il suo materasso, la sua personale tavoletta del water, foderata di capretto bianco, una speciale carta igienica vellutata e il suo whiskey preferito. E stando a Bower, il principe non vive bene il confronto con l'opinione pubblica, i popolarissimi William ed Harry, che non gli hanno perdonato forse i tormenti fatti patire alla madre. Come dimostrerebbe un evento durante il quale, dopo essere stato informato del suo calo di popolarita', Carlo ha gettato a terra un piatto, sbottando: "Mamma legge il giornale, io non posso. Mi farebbe impazzire".

Royal Family News, Carlo compie 70 anni, la foto di famiglia guarda al futuro

Il principe Carlo compie 70 anni e per l'occasione e' stata diffusa una foto con tutta la discendenza al completo: i due figli, i tre nipoti e un altro in arrivo. Dopo l'intervista in cui ha cominciato a parlare di come sara' da sovrano ("Non saro' un re ingerente"), il principe del Galles si e' fatto fotografare con la moglie, Camilla (acqua passata ormai la tormentata relazione e i tradimenti a Diana), i principi William ed Harry e le rispettive famiglie: uno sguardo al futuro, dunque, come se si sentisse appagato a fare il nonno, aspettando pero' il trono. Scattata nel giardino di Clarence House a settembre, l'immagine mostra il principe Carlo sorridente con il nipote George (5 anni e un trono che l'attende) sulle ginocchia; al fianco, altrettanto sorridente Camilla, seduta sulla panchina e accanto la piccola Charlotte, tre anni.

Royal Family News: il principe Carlo compie 70 anni. Foto con sguardo al futuro

In piedi alle loro spalle, William e la moglie Kate, che ha in braccio l'ultimo nato, Louis (impressionante la somiglianza con la madre da piccola...); e al loro fianco Harry e la neo-sposa Meghan, che il mese scorso hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Clarence House ha diffuso anche una seconda foto in cui si vede la famiglia ridere, tutti rilassati, mentre Camilla indica alla nipotina il fotografo e Meghan si piega sorridente su loro due. Carlo ha insistito che oggi sara' un normale giorno di lavoro per lui. Il principe, longevo erede al trono, ha due appuntamenti in agenda e nel pomeriggio un tea party a Spencer House con la moglie e 70 persone che festeggiano i 70 anni lo stesso giorno. Tra gli invitati, anche volontari di una serie di enti di beneficenza. In serata, la feste di compleanno privata che la regina Elisabetta II ospitera' a Buckingham Palace con oltre 600 ospiti.

Royal Family News: i 70 anni del principe Carlo, "non saro' sovrano ingerente"



"Non saro' un sovrano ingerente. Non sono stupido": lo ha detto il principe di Galles Carlo in un documentario trasmesso questa sera dalla 'Bbc', a pochi giorni dal suo 70mo compleanno, il 14 novembre. Nell'atteso filmato, per la prima volta l'erede al trono d'Inghilterra Carlo si esprime sul suo futuro da re, entrando nel merito di come intende muoversi. Per il principe di Galles salire sul trono significa un cambio di prospettiva e di attivita' rispetto a quelle a cui si dedica attualmente, in prima linea come attivista per l'ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici, oppure a sostegno di bambini e giovani, finendo anche il centro di critiche e controversie.



Royal Family News, Carlo: "Io re? Non saro' sovrano ingerente"



"Chiaramente, non saro' in grado di fare le stesse cose che ho fatto come erede e operero' all'interno dei parametri costituzionali. Non sono cosi' stupido. Capisco che e' un esercizio separato essere sovrani", ha sottolineato Carlo, ribadendo che il suo ruolo sara' di "fedelta' alla corona" e di "completa astinenza dalla politica". Inoltre dal documentario in questione - intitolato "Charles - principe, figlio ed erede" - viene fuori un ritratto insolito di Carlo, grazie alle testimonianze dei figli, i principi William e Harry. Il primo auspica che il padre possa trascorrere piu' tempo con i nipotini, George, Charlotte e Louis. Il secondo invece descrive il padre come un "maniaco del lavoro che crolla spesso seduto alla scrivania con un post it incollato sulla fronte".

La regina invita mamma Meghan a Natale (Middleton sempre snobbati). Royal Family News

La mamma di Meghan Markle, la 62enne Doria Ragland, e' stata invitata alla tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per passare il Natale con la famiglia reale: e' stata la stessa regina Elisabetta II a volerlo, un privilegio che non era mai stato dato alla famiglia di Kate Middleton, la moglie del principe William. Elisabetta II, scrive il Mirror, ha chiesto a Doria di unirsi ai festeggiamenti del primo Natale di Harry e Meghan Markle da sposati, come "segno di rispetto" per la duchessa di Sussex, che non ha parenti stretti in Gran Bretagna, a differenza di Kate Middleton.

Elisabetta II invita la mamma di Meghan Markle a Natale. Affronto ai Middleton. Royal Family News

Secondo una fonte citata dai pettegolissimi tabloid britannici, si tratta di un "gesto molto premuroso" nei confronti della mamma della duchessa di Sussex Meghan Markle, che da poco ha ufficializzato la sua gravidanza, ma e' anche un'iniziativa del tutto inusuale. Se confermato, l'invito sarebbe un unicum: la famiglia di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge che ha gia' dato tre pargoli al principe William, non e' stata mai invitata ai festeggiamenti al castello. I commoner Middleton si uniscono alla 'royal family' solo la mattina di Natale, in chiesa, e invece festeggiano il Natale ad Anmer Hall, la proprieta' dei duchi di Cambridge che si trova all'interno della tenuta di Sandringham. Meghan Markle aveva infranto un altro tabu': l'anno scorso, ancora solo fidanzata al principe Harry, era stata invitata comunque a trascorrere il Natale con tutta la Famiglia Reale. Per ora Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la notizia.

ROYAL FAMILY NEWS: Camilla sarà regina accanto a Carlo. Elisabetta II pronta a lasciare



Camilla sarà regina quando il principe Carlo diventerà re, come lo stesso Carlo pianifica da anni: lo svela una fonte molto vicina alla famiglia reale, ccome riporta il critico Robert Jobson nel suo nuovo libro "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams". Prima delle nozze un comunicato stampa chiarì che Camilla sarebbe stata solo "principessa consorte" quando Carlo sarebbe salito al trono succedendo a Elisabetta II. Ma secondo la fonte "Carlo, tuttavia, ha sempre voluto che Camilla diventasse la sua consorte regina: l'aveva già deciso prima del loro matrimonio". Perché quel comunicato di Clarence House? Secondo i rumors sarebbe stato solo un tentativo per prendere tempo coi sudditi in attesa che gli animi si scaldassero verso Camilla. Molti sono infatti indignati all'idea di Camilla regina, mentre altri credono che sarebbe bello avere Camilla di fianco a Charles a pieno titolo.

Elisabetta II pronta ad abdicare. Carlo-Diana: rivelazione. ROYAL FAMILY NEWS

Il suo è il regno più lungo della corona britannica. Quando Elisabetta salì al trono nel 1952, all'età di soli 25 anni, Elisabetta II promise che avrebbe servito la corona e il suo paese per il resto della sua vita. Ma ora la regina potrebbe cambiare idea e decidere di abdicare a favore del figlio Carlo. Una decisione che potrebbe arrivare entro i prossimi 3 anni, come riporta il Mail Online. Secondo una nuova biografia reale scritta dallo specialista della corona Robert Jobson, che ha seguito per più di un anno le peregrinazioni del principe Carlo, la regina dei sette stati indipendenti del Commonwealth potrebbe lasciare il posto a suo figlio quando compirà 95 anni. Carlo è erede al trono da oltre sessant'anni: anche il suo costituisce un record assoluto.

Elisabetta II pronta ad abdicare. Carlo re: ecco quando. ROYAL FAMILY NEWS

"Capisco che la regina ha riflettuto molto su questo e pensa che, se sarà ancora viva all'età di 95 anni, prenderà in considerazione di passare le redini a Charles - spiega l'autore del libro -. Sua Maestà è pienamente consapevole della sua età e vuole essere sicura che, quando arriverà il momento, la consegna del potere sia armoniosa e serena", ha detto.

Carlo-Diana: clamorosa rivelazione sulle nozze. ROYAL FAMILY NEWS

Ma questa non è l'unica rivelazione di Robert Jobson. L'autore svela anche che il principe Carlo, all'alba del suo matrimonio con Lady Diana, avrebbe voluto cancellare le nozze. Il Duca di Cornovaglia avrebbe presto capito - "dopo solo pochi appuntamenti" - che lui e Diana erano perfettamente incompatibili, ma avrebbe deciso di non dire nulla, temendo che un eventuale annullamento delle nozze avrebbe avuto un effetto cataclismico sulla corona britannica.

