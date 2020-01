"Carrie" balla con Intimissimi. L'attrice Usa testimonial globale

Carrie di Sex & The City è rimasta nel cuore di molte donne (e di molti uomini), grazie alla serie televisiva trasmessa per sei anni. Intimissimi, brand italiano dell'intimo nato nel 1996 in provincia di Verona e oggi presente in tutto il mondo, ha riconfermato anche per l'ultima campagna di Natale 2019 Sarah Jessica Parker come testimonial globale della collezione. Uno sport ritmato e declinato sui colori del rosso con l'attrice Usa già vincitrice di 4 Golden Globe che balla davanti a uno specchio. Jessica è il volto di Intissimi da tre stagioni. "La positività che trasmette l'energia del ballo riflette lo spirito dell'azienda, con cui collaboro da anni", ha dichiarato l'attrice.