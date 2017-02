Case sempre più piccole? C'è una soluzione: la cucina con le rotelle

Photo Turner Architecture

Se le case si fanno sempre più piccole, le esigenze delle famiglie restano sempre le stesse. Ma le idee spazzano via i problemi di metratura. Ecco, per esempio, la cucina su rotelle messa a punto da uno studio di architetti britannici, Turner Architects, che dovevano soddisfare le richiesta di una cliente.



Dato che i muri non si possono spostare ovviamente per guadagnare più spazio, la soluzione è spostare i mobili per creare amnienti a geometria variabile, modulabili in base alle esigenze.



Ed ecco così risolti i problemi della cliente, che durante la settimana voleva avere due spazi separati per cucina e soggiorno, mentre per la domenica voleva spazio a sufficienza per ospitare tutta la famiglia nella sua piccola casa in stile vittoriano nella periferia di Londra.



Gli architetti, come scrive Le Figaro, hanno pensato di separare cucina e soggiorno con questo elemento mobile, che all'occorrenza si può addossare lungo la parete in modo da lasciare spazio a un unico ambiente.