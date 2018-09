Casta Diva Group triplica il valore del settore eventi

DISTRICT SRL, società risultante dal conferimento delle partecipazioni di Casta Diva Events Srl, G.2 Eventi Srl e MeTe Travel and Events Srl, si posizionerà ai primi posti tra le agenzie di eventi in Italia con un valore della produzione di circa Euro 18 milioni



Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, annuncia la sottoscrizione in data odierna di un accordo vincolante con Matteo Valcelli, azionista di riferimento di G.2 Eventi Srl (G2) e procuratore dei soci di MeTe Travel and Events Srl (MeTe), per la costituzione di DISTRICT SRL, in cui Casta Diva Group SpA conferirà il 100% di Casta Diva Events Srl (CDE) e Valcelli, attraverso una Newco (Newco), appositamente costituita e controllata, e già conferitaria delle partecipazioni totalitarie in G2 e MeTe, conferirà il 100% di queste ultime società.

Al termine dell’operazione, previsto entro novembre 2018, DISTRICT SRL sarà partecipata al 51% da Casta Diva Group SpA e al 49% da Newco, in funzione del valore di conferimento delle società CDE, da parte di CDG, e G2 e MeTe, da parte della Newco, nonché dell’aumento di capitale sottoscritto, dalle parti, attraverso compensazione dei rispettivi crediti da cessione delle partecipazioni a DISTRICT ed eventuali conguagli in denaro.

Le partecipazioni in G2, MeTe e CDE, trasferite in DISTRICT, saranno valutate con il metodo del moltiplicatore dell’ebitda, come calcolato dai revisori di CDG. Inoltre, è prevista la determinazione di un conguaglio in denaro da parte di CDG, in quattro rate semestrali uguali, pari alla differenza tra il valore del 51% di G2 e MeTe e quello del 49% di CDE, al fine del raggiungimento della partecipazione al capitale di DISTRICT.

Casta Diva Group e Matteo Valcelli avranno un lock-up di 24 mesi; per Valcelli è previsto inoltre un patto di non concorrenza di 2 anni. L‘eventuale vendita di azioni sarà soggetta al gradimento degli altri soci. La governance di DISTRICT sarà affidata a un Consiglio di Amministrazione di 3 persone - 2 nominate da Newco e 1 da CDG – e sarà così composto: Matteo Valcelli, Presidente; Ernesto de Pellegrini, Consigliere; Francesco Merone, Consigliere. L’accordo prevede inoltre clausole di call a favore dei CDG sulla totalità delle quote di District, di drag-along a favore di CDG e di way-out a favore di Valcelli dal 2022 da esercitarsi mediante conversione in quote del soggetto controllante CDG ovvero da regolarsi in denaro.

G.2 Eventi e MeTe Travel and Events sono società molto note nel settore degli eventi in Italia e registrano complessivamente un valore della produzione di oltre Euro 12 milioni. CDE fattura complessivamente oltre Euro 5 milioni.

G2 vanta una ventennale esperienza nell’analisi, progettazione e organizzazione di grandi eventi che ha messo a disposizione di clienti quali Gruppo Allianz, AllianzBank, Ferrovie dello Stato, Gruppo Mediaset, Gruppo Marazzi, Banco BPM, Gruppo CREVAL, Gruppo AON, Mazda Group. All’interno dell’agenzia, la divisione G4 Turismo, agenzia di viaggi e tour operator, offre ai project leader il supporto necessario per i servizi di viaggio: trasporti treno/aereo/nave, servizi con auto privata, vitto e alloggio di staff e ospiti. G2 ha registrato nel 2017 un valore della produzione pari a Euro 7,8 milioni, un EBITDA pari a Euro 0,4 milioni e una Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 0,25 milioni.

MeTe è specializzata nella gestione di segreterie organizzative per eventi complessi con migliaia di partecipanti, nella gestione logistico-tecnica degli eventi e nei corsi di formazione. MeTe ha registrato nel 2017 un valore della produzione pari a Euro 4,4 milioni, un EBITDA pari a Euro 0,2 milioni e una Posizione Finanziaria Netta pari a Euro -0,1 milioni.

Casta Diva Group, attraverso DISTRICT SRL, potrà proporre questi nuovi servizi a tutti i propri clienti, anche a quelli delle sue 14 sedi estere, espandendo così l’attività del settore eventi a livello internazionale.

Grazie a questa operazione significativa, che apporta al fatturato consolidato un contributo di Euro 12 milioni, è prevedibile il superamento degli obiettivi strategici comunicati in data 21 giugno c. a. con l’approvazione del Piano Strategico 2018-2020. Anche a seguito di una attenta analisi delle potenziali sinergie derivanti dall’integrazione delle nuove realtà nel Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group procederà nei prossimi mesi all’elaborazione di un Piano Strategico che rifletta il nuovo perimetro di consolidamento.

Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Chairman e CEO di Casta Diva Group: “Questa operazione rappresenta una delle più significative degli ultimi anni nel mercato degli eventi in Italia. Segna l’unione tra società perfettamente complementari per clienti, competenze e servizi. La forte creatività di Casta Diva, che ci ha portato ad essere la seconda agenzia di eventi più premiata in Europa (fonte ADC Group), e le occasioni di business che nascono dalla gestione di Blue Note e Blue Note Off, si innestano sulla forte competenza nell’organizzazione di grandi eventi, nella logistica, nella gestione di viaggi incentive e non, e nella creazione di corsi di formazione che G2 e MeTe hanno accumulato negli anni. Ogni componente di questa unione potrà proporre ai propri clienti altri servizi e contiamo che in questo contesto si crei una sinergia vincente, anche a livello internazionale. Abbiamo inoltre percepito una piena condivisione di progetti e obiettivi tra noi e i partner di G2 e MeTe, Matteo Valcelli ed Ernesto De Pellegrini. DISTRICT potrà contare su un fatturato di circa Euro 18 milioni che la porrebbe tra le primissime agenzie in Italia, ma le sinergie che abbiamo in mente miglioreranno ulteriormente questo risultato. Proseguiamo con la crescita per M&A che rappresenta la linea guida strategica principale del Piano Industriale 2018-2020 approvato il 21 giugno 2018.”

Matteo Valcelli, presidente di G.2 Eventi ed Ernesto De Pellegrini, Amministratore Delegato di MeTe Travel and Events: “Dopo 20 anni di azienda abbiamo ora la possibilità di consolidare la nostra esperienza all’interno di un Gruppo molto più articolato, dando vita nello stesso tempo a una nuova avventura nel campo degli eventi, unica nel suo genere. Si tratta a nostro avviso di un’operazione molto importante e siamo felici di esserne protagonisti e di poter dare il nostro contributo alla definizione di un nuovo scenario nel nostro settore, non solo in Italia, ma anche all'estero.”

CASTA DIVA GROUP, IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE

AL 30 GIUGNO 2018: EBITDA ADJUSTED A 0,8 MILIONI PARI AL 7,4% DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

· Valore della Produzione: Euro 10,8 milioni (1H 2017: Euro 12,3 milioni)

· EBITDA adjusted: Euro 0,8 milioni (1H 2017: Euro 0,67 milioni);

· Posizione Finanziaria Netta: Euro 1,9 milioni (FY 2017: Euro -1,8 milioni)

· Patrimonio Netto: Euro 6,8 milioni (FY 2017: Euro 7,9 milioni)

Milano, 27 settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Andrea De Micheli, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2018.

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2018

Il Valore della Produzione è pari a Euro 10,8 milioni (realizzato per il 43% all’estero), in diminuzione rispetto a Euro 12,3 milioni al 30 giugno 2017 anche per effetto di fattori esogeni legati all’andamento del tasso di cambio della Lira Turca e del Pesos Argentino che hanno impattato sulle performance delle controllate CDP Turchia e CDP Argentina (società che, al netto dell’effetto del tasso di cambio hanno registrato un fatturato in crescita del 20%).

Il Fatturato è pari a Euro 9,9 milioni in diminuzione rispetto a Euro 14,2 milioni al 30 giugno 2017, così suddiviso per area di business:

q ADVERTISING PRODUCTION (produzione e post produzione di spot pubblicitari, video digitali e video content): Euro 6,3 milioni (Euro 8,7 milioni al 30 giugno 2017);

q EVENTI (Live & Digital Communication: organizzazione di convention, eventi web based, roadshow, forums, stand fieristici, team building, lanci di prodotto, eventi esperienziali per il target B2B): Euro 2,2 milioni (Euro 3,6 milioni al 30 giugno 2017);

q ENTERTAINMENT (branded content, film e serie TV, live entertainment - concerts and performances): Euro 1,4 milioni (Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2017).

L’EBITDA è pari a Euro 0,06 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2017.

L’EBITDA adjusted è pari a Euro 0,8 milioni, pari al 7,40% del Valore della Produzione, in forte crescita rispetto al 5,5% del 30 giugno 2017. L’Ebitda adjusted è calcolato al lordo di costi non ricorrenti pari a Euro 747 migliaia; tali costi sono riferibili a: bonus straordinario, conferito al management nazionale ed internazionale il 10 gennaio 2018 (Euro 240 migliaia); costi non ricorrenti in favore di un dipendente aziendale di Casta Diva Events (Euro 50 migliaia); costi sostenuti da Casta Diva Events per la partecipazione a una gara nel settore della Pubblica Amministrazione che si è conclusa in maniera negativa in seguito a un contenzioso (Euro 330 migliaia); spese legali ed amministrative per un contenzioso legale conclusosi favorevolmente (Euro 142 migliaia).

Non si prevedono ulteriori passività a carico del gruppo.

I costi operativi sono in costante riduzione in percentuale rispetto ai ricavi; anche nel primo semestre 2018 è proseguita un’attenta azione per rendere i costi operativi più in linea con il mercato. Sono stati rivisti gli accordi commerciali, le politiche di incentivazione, le parti fisse dei costi, per adeguare la struttura dei costi ai ricavi di vendita. Grazie a queste attente politiche commerciali il rapporto fra il Valore della Produzione e l’EBITDA adjusted è cresciuto dal 3% nel 2016, al 5,5% del 30 giugno 2017 al 7,4% del primo semestre 2018,

L’EBIT è pari a Euro -0,6 milioni (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2017), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 0,7 milioni (Euro 0,4 milioni al 30 giugno 2017).

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,7 milioni (Euro 0,2 milioni al 30 giugno 2017), dopo oneri finanziari netti pari a Euro 0,1 milioni.

Il Risultato Netto è pari a Euro -1,0 milioni (Euro -0,07 milioni al 30 giugno 2017), dopo imposte pari a Euro 0,3 milioni, in linea con il dato al 30 giugno 2017.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,9 milioni; la variazione rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro -1,8 milioni) è dovuta soprattutto all’incremento del CCN, all’attività di M&A e di investimento che la società sta realizzando come indicato nel Piano Industriale 2018-2020.

Il Patrimonio Netto di pertinenza è pari a Euro 6,8 milioni, rispetto a Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2017.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 12 luglio Il Consiglio di Amministrazione ha approvato piani di incentivazione destinati ad amministratori, dirigenti e dipendenti di Casta Diva Group S.p.A. e delle società italiane appartenenti al Gruppo come individuati dal Consiglio di Amministrazione. I piani prevedono incentivi (in azioni per gli amministratori) commisurati al raggiungimento e al superamento (+15%) degli obiettivi strategici in termini di EBITDA consolidato stabiliti nel “PIANO STRATEGICO 2018-2020” approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 giugno u.s. e di specifici obiettivi strategici in termini di EBITDA e/o Margine Operativo Lordo (“MOL”) individuale per le Società del Gruppo stabiliti in specifici budget annuali relativi al periodo 2018-2020. I premi saranno corrisposti in azioni della Società a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi di mercato degli ultimi 2 mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio consolidato di riferimento e comunque non inferiore a Euro 2,00, con un lock-up di 12 mesi, e il totale complessivo massimo delle azioni di nuova emissione nel triennio 2019-2021 potrà essere di n. 363.796 azioni, sulla base di prezzi teorici stimati, corrispondenti al 2,8% del numero totale di azioni della Società in circolazione a seguito dell’emissione delle azioni stesse (numero totale azioni in circolazione 13.079.673).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Casta Diva Group SpA ritiene che, grazie ai risultati ottenuti nella semestrale 2018 e grazie alla rilevante operazione nel campo degli eventi, sottoscritta in data odierna, e riferita alla società DISTRICT Srl, che apporterà al fatturato consolidato un contributo di Euro 12 milioni, è prevedibile il superamento degli obiettivi strategici comunicati in data 21 giugno c. a. con l’approvazione del Piano Strategico 2018-2020. Anche a seguito di una attenta analisi delle potenziali sinergie derivanti dall’integrazione delle nuove realtà nel Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group procederà nei prossimi mesi all’elaborazione di un Piano Strategico che rifletta il nuovo perimetro di consolidamento.