Catherine Barbaroux, 68 anni: chi è la presidente ad interim di En Marche!

Come ha annunciato il segretario generale del movimento, Richard Ferrand, in una conferenza stampa a Parigi, Emmanuel Macron si è dimesso dalla presidenza di En Marche! e al suo posto è stata designata ad interim Catherine Barbaroux, uno dei dirigenti del movimento.



"Il primo atto della ricostruzione del nostro sistema politico si è concluso con l'elezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Repubblica. Il secondo sarà la costituzione di una maggioranza di cambiamento. E' stato deciso che il movimento 'En Marche!' evolva e allarghi la sua base: 'En Marche!' diventerà 'La Republique en Marche'", ha annunciato il segretario generale del movimento fondato da Macron.



"Mi sono data da fare per favorire un cambio generazionale, ma pensavo che il mio compito si sarebbe fermato qui", ha dichiarato il giorno dopo l'elezione di Macron, al momento della sua nomina ad interim alla guida di En Marche!. "Sarà dura andare avanti, ma lo faccio volentieri. Ci tengo a lasciare una casa in ordine, ad aiutare a trovare una forma di partito politico che possa incanalare questa passione civica emersa nel movimento".



Barbaroux ha lavorato al ministero dell'ambiente e al ministero del commercio dal 1981 al 1986 senza avere un mandato elettivo. E' stata poi delegata al lavoro e alla formazione al ministero del lavoro prima di Martine Aubry, poi di Elisabeth Guigou, François Fillon e Jean-Louis Borloo, tra il 1997 e il 2005.



Direttrice delle risorse umane per Prisunic e per il gruppo Pinault-Printemps-Redoute tra gli anni 1980 e 1990, Madame Barbaroux è stata anche presidente dell'Associazione per il diritto all'iniziativa economica, pioniera nel campo del microcredito tra il 2011 e il 2016.