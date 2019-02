Cdshotels continua a crescere con l’Hotel Corte di Nettuno a Otranto

È stato siglato il 25 febbraio 2019 l’accordo per la gestione dell’Hotel Corte di Nettuno a Otranto di proprietà della famiglia Quarta e oggetto di un recente restyling.. Dopo l’acquisto del Marenea Suite Hotel, a Marina di Marittima, in provincia di Lecce, che diventa la quarta struttura di proprietà del gruppo, arrivano a nove in tutto le strutture della catena alberghiera CDSHotels, la prima in Puglia per numero di camere.

L’hotel Corte di Nettuno sorge a soli 300 metri dal castello e dal porto turistico di Otranto, dove è ormeggiato il catamarano “Meraviglioso” di CDSHotels, a disposizione degli hotel sulla costa adriatica per piacevoli minicrociere. L’hotel è arricchito da una splendida collezione di reperti di antica marineria: polene, bozzelli, timoni e una meravigliosa raccolta di pipe in spuma di mare. Il luogo ideale per il viaggiatore che ama il mare e ama il relax. Gli elementi del mare si riflettono negli arredi, nei complementi e nel mosaico artigianale che, come il filo di Arianna, si snoda lungo l’intero hotel.





L’Hotel dispone di 2 sale ristorante, la sala colazioni “I Bozzelli” e il raffinato ristorante “Nettuno” con una sala interna climatizzata con volte in pietra ed una corte esterna, dove gli Ospiti potranno gustare la cena con pietanze della cucina pugliese, nazionale e internazionale accompagnati da una ricca selezione di vini con servizio à la carte.

Cresce così l’offerta di CDSHotels che si caratterizza sempre più come una catena alberghiera che offre ospitalità nel segno della qualità e della valorizzazione del territorio.

Corte di Nettuno accoglierà i suoi ospiti a partire da aprile 2019.