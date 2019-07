Cecilia Rodriguez scatenata al concerto di Ozuna a Milano. VIDEO

Cecilia Rodriguez infiamma il concerto di Ozuna

Cecilia Rodriguez fa parlare di sè, questa volta oltre che per la sua bellezza per le sue doti di ballerina sensuale. Durante il concerto di Ozuna a Milano infatti la showgirl accompagnata dal compagno Ignazio Moser e dall'amico dj Andrea Damante è stata vista tra i vip presenti accorsi per godersi lo show dell'artista portoricano.

Cecilia Rodriguez, il ballo caliente sulle note di Ozuna

Tra una canzone e l'altra numerosi i momenti in cui Cecilia, sorella della celebre Belen, è stata protagonista di balli a ritmo di reggaeton dove ha sfoggiato una forma fisica invidiabile e ha catturato l'attenzione dei presenti. Quando si dice avere il ritmo nel sangue la giovane influencer argentina non si smentisce e, anzi, dimostra con disinvoltura le sue capacità di ballerina.

GUARDA IL BALLO CALIENTE DI CECILIA RODRIGUEZ

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è amore vero

Cecilia Rodriguez però non è sola, con lei il fidanzato, ex ciclista su strada e personaggio televisivo, Ignazio Moser. A chi si chiedeva se fosse o meno amore vero, il concerto di ieri è stata la prova di come tra i due vi sia più che una semplice intesa. Complicità, passione e tanto tanto amore è quello che appare ogni volta che incrociano gli sguardi, reso ancora più evidente quando si mettono a ballare insieme e si cercano con gli occhi.