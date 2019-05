Censis, Sesso: italiani più disinibiti, non ci sono tabù. Aumentano i no sex

La vita privata della popolazione tra i 18 e i 40 anni, l'immaginario della sfera intima, le abitudini più comuni e quelle insolite: questo è il focus del «Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani», il «Rapporto Kinsey» nazionale. La sessualità non è solo l'ambito in cui si esprime appieno l'evoluzione dei valori della società, ma è anche la dimensione che racconta meglio quanto sono cambiati i modi di stare insieme e le relazioni, al di là di stereotipi, tabù e falsi miti.

Una parola per rappresentare al meglio come vivono oggi il sesso gli italiani: "Sesso decomplessato".

Proprio così gli italiani appaiono più disinibiti, oggi tutto è diventato lecito e ciò che una volta poteva essere considerato tabù diventa prassi abitudinaria in una relazione.

Come raccontato da Repubblica, l'utilizzo delle nuove tecnologie ha portato a vivere la sessualità in maniera diversa, l'aumento della fruizione del porno non è più considerata un tabù ma è entrata a far parte della vita sessuale quotidiana di numerose coppie.

Ma se da una parte l'italiano medio appare disinibito, disinvolto, dall'altra aumentano i no sex.

Si voglia per scelta o per caso sono cresciuto le cifre dei maschi che non hanno avuto modo di sperimentare l'emozione del sesso. Questo perchè, come spiegato dal quotidiano La Repubblica, non andare fino in fondo in un rapporto nasconde una paura della relazione, la paura di concedersi totalmente all'altro.