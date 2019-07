Champagne-gioiello da 150mila euro. Rare Le Secret insieme a Mellerio

Un evento per celebrare la collaborazione tra la Maison di Rare Champagne e Mellerio, la gioielleria più antica del mondo – nata in onore della Regina Marie Antoinette, musa ispiratrice di entrambe le Maison.

Come si legge su www.oinosviveredivino.it, durante un esclusivo aperitivo che avrà luogo nella splendida terrazza del Bar degli Artisti del Capri Palace, Règis Camus, Chef de Caves di Rare Champagne e Laure-Isabelle Mellerio, proprietaria e Direttore Creativo di Mellerio, sveleranno le 2 creazioni che hanno forgiato insieme:

Rare Le Secret Alta Gioielleria. 4 magnum di Rare 1997 che sono 4 pezzi unici, ciascuno adornato da una gemma importante (diamante, zaffiro, rubino o smeraldo) contornata da 510 diamanti incastonati a formare dei nastri che ricordano i sontuosi vestiti di Marie Antoinette.

Rare Le Secret Edizione Orafo. Una serie limitata e numerata di 1.000 magnum di Rare 1997, adornate da un cartiglio d’oro minimalista ma elegante che rende omaggio al carattere raffinato e sorprendente di questo Champagne.

Nel 1997, Champagne Rare non fu proclamato millesimato, ma Régis Camus, Chef de Caves, lavorando a porte chiuse, assemblò una quantità limitatissima di Rare Champagne, che imbottigliò solo in magnum: la prima volta per Rare!

Le bottiglie rimasero a riposare nella sua cantina privata per oltre vent’anni. A differenza di altri millesimi di Rare Champagne, questo è privo di dosaggio, e ciò gli conferisce un’identità peculiare, esaltata dalla seconda fermentazione durata oltre vent’anni. Uno Champagne che compie maestosamente l’incredibile impresa di essere espressivo, preciso e complesso allo stesso tempo. Indimenticabile.

Durante l’evento al Bar degli Artisti del Capri Palace, gli ospiti potranno assaggiare i 2 nuovi millesimati della Maison: Rare 2006 e Rare Rosé 2008, che verranno introdotti sul mercato italiano nella seconda parte del 2019. Dal 2019 Rare Champagne viene importato in Italia da Biondi Santi International.

RARE CHAMPAGNE

Champagne Rare da sempre sfida le regole abituali che guidano le grandi Maison di Champagne. Per la selezione del terroir, per l’assemblaggio, per l’invecchiamento e per il design. Presentato in una bottiglia ornata da un diadema d’oro, lo Champagne Rare è conosciuto a livello internazionale per il suo assemblaggio unico di Chardonnay e Pinot Noir, oltre che per la sua infinita freschezza e purezza. Lottando contro la banalizzazione delle annate, lo Champagne Rare è l’eccezione, l’unica nel suo genere, prodotto soltanto 9 volte nella storia.

Oggi la creazione di Rare è nelle mani di Régis Camus, che è riconosciuto come uno degli Chef de Cave di maggiore talento della sua generazione. Dopo aver lavorato come Chef de Cave per Piper-Heidsieck dal 2002 al 2018, ora dedica tutto il suo tempo a Rare. La sua personalità rigorosa, entusiasta e atipica lo rende la persona perfetta per Champagne Rare.

Storicamente Rare Champagne vanta importanti collaborazioni per l’abbigliamento delle sue bottiglie. Per l’anno del centenario della prima Champagne Prestige di Piper-Heidsieck, casa madre di Rare Champagne, fu reclutato Pierre-Karl Fabergé, mentre 100 anni dopo fu la volta di Val Cleef & Arpels, che hanno abbellito la prima annata di Rare prodotta nel 21° secolo.

MELLERIO

Mellerio fu fondata a Parigi nel 1515 e ottenne il privilegio di commerciare oggetti preziosi per decreto reale, firmato da Maria de Medici, reggente di Francia, nel 1613. Mellerio ha visto ormai 15 generazioni succedersi.

Mellerio fu il fornitore ufficiale di Maria Antonietta, e secolo dopo secolo ha servito molte altre corti reali e imperiali e famiglie della grande borghesia (l’Imperatrice Giuseppina e la Corte Imperiale, le Corti di Spagna, Russia, Italia e Belgio, le famiglie Orléans e Rothschild, ecc.).

La doppia eredità francese e italiana e il savoir-faire, come gioielliere e orafo, arricchiscono lo spirito della Maison, che è rimasta di proprietà della famiglia. E’ oggi Laura-Marie Mellerio a capo dell’antica Maison, in qualità non solo di Proprietaria ma anche di Direttore Creativo.