Chanel, la collezione cruise 2017/18 ispirata alla Grecia antica

di Maura Babusci

Karl Lagerfeld ha guardato all'origine della cultura, per l'ideazione dell'ultima collezione cruise di CHANEL 2017/18 intitolata “The Modernity of Antiquity” e presentata alla Galerie Courbe del Grand Palais di Parigi. La Grecia classica come culla della cultura, della bellezza e della modernità, diviene motivo ispiratore per il fashion designer che, nel riscrivere i codici dell'antichità, offre una visione idealizzata: "La realtà non mi interessa, uso quello che mi piace, la mia Grecia è un'idea" ha tenuto a precisare. In passerella sfilano drappeggi, le frange si mescolano ai ricami preziosi. Linee eleganti e fluide definiscono le silhouette in tweed e jersey, seta e lino, pizzo e crêpe. Tacchi a colonna reinventano il tradizionale sandalo greco conferendogli un'allure di estrema femminilità. Bracciali dorati cingono i polsi, mentre gli allori olimpici diventano ornamento per la testa. Il motivo dell'anfora ispira sacche piccole e grandi in pelle pieghettata; minaudières e clutches sono realizzate con pelle meticolosamente drappeggiata o in versione esotica bronzata. La Gabrielle Bag mescola, nell'ambito della collezione, il cuoio con motivi a forma di gufo lavorato a maglia o di vaso antico, oppure si presenta rivestita in pelle con effetto marmorizzato.

La donna di CHANEL diviene una ninfa in abiti di jersey o mousseline indossati sotto lunghe tuniche stampate con corone di foglie d'oro. Il regno della mitologia è ancora presente: sfilano dee, in abiti scolpiti di crêpe immacolata, le vite marcate ricamate in paillettes che emulano i giochi del marmo. Ma ci sono anche abiti ricamati a spirali, simbolo di movimento, di vita e di energia, che conferiscono rigore ed equilibrio geometrico ai top e alle gonne ispirate a Sparta. L'antichità incontra la moderna mitologia di moda in maglie drappeggiate di jersey, nelle gonne larghe o nei pantaloni ampi e fluidi, nei giacchini bianchi e beige, color terracotta ed oro. Le creazioni in tweed sfoderato e sfilacciato sono avvolte da cappotti ampi. La semplicità degli abiti di lino è elevata ad un livello di eleganza superiore attraverso ricami di pietre multicolore. Sfila il modello che ridefinisce la silhouette esagerando i fianchi con la curvatura tipica dell'anfora.

Come sempre avviene per CHANEL il dettaglio non è un dettaglio. Dai gufi, simbolo mitologico di saggezza, incisi sui bottoni, agli stampati con corone d'alloro o foglie di quercia con camelie nascoste, fino ai motivi decorativi che ripercorrono i fregi di vasi ed antichi affreschi. Tutto è armonico e studiato con estrema minuzia, l'insieme ed il particolare appaiono comunque degni di una moderna età dell'oro.