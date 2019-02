Chantecler, nel 2018 fatturato da 18 milioni di euro

“Abbiamo privilegiato la qualità del fatturato a discapito del volume”: così il Presidente di Chantecler, Gabriele Aprea, al timone dell’azienda con le sorelle, Maria Elena, Costanza, e la moglie Teresa, commenta i risultati economici 2018. L’esercizio è stato chiuso con una lieve riduzione del fatturato, realizzando però un incremento degli utili e una significativa riduzione dell’indebitamento.

Con 18 milioni di fatturato, Ebitda pari al 12%, Chantecler, membro di AIDAF e di Altagamma, negli ultimi anni è divenuto sempre più un esempio di resilienza per il settore orafo italiano, caratterizzato da un elevato grado di frammentazione e da un “nanismo” che ne minaccia la continuità. La sede di Chantecler è ora a Milano, con un polo produttivo a Valenza, una boutique a Capri, Milano e Tokyo, a cui si aggiunge una rete di selezionatissimi Partners in Italia e all’ Estero.

La storia - Nel mondo del lusso, dominato dai grandi gruppi internazionali, Chantecler è una delle P.M.I. italiane che resiste e guarda al futuro con fiducia. Impresa di famiglia, forte di una storia affascinante, per oltre settant’anni ha preservato e perpetuato nel tempo un’eredità unica, legata ai suoi fondatori, Salvatore Aprea e Pietro Capuano.

Icona del Brand, la Campanella, ancora oggi mantiene inalterato il suo successo. Capostipite di questa dinastia di Talismani-gioielli fu una Campana in Bronzo dorato che, ispirata alla leggenda di San Michele, fu donata al Presidente americano Roosevelt come porta fortuna per la fine della 2’ guerra mondiale.

L’ Isola di Capri è il teatro della nascita e della prosperità di questo Brand che riesce a trasformare in gioielli la sua energia, i suoi colori e i suoi profumi dando vita a qualcosa di straordinario e di unico.

Oggi, Chantecler mantiene quella meticolosa attenzione ai dettagli che sono tipiche della tradizione delle imprese familiari italiane, a cui ha saputo aggiungere l’approccio manageriale dei gruppi internazionali del lusso, preservando i forti valori di Etica e di Responsabilità.

Il presidente Gabriele Aprea è anche alla guida del Club degli Orafi Italia, istituzione milanese ultra trentennale che raggruppa alcuni tra i nomi di spicco delle imprese internazionali della filiera.

“Cultura d’ Impresa, Cultura di Mestiere” rappresentano la “Mission” del Club, che viene declinata attraverso la “Club degli Orafi Academy”, in un calendario di incontri dove si divulgano le “Best Practice” necessarie a competere nel terzo millennio.

Chantecler, da Capri nel mondo, conciliando passato presente e futuro con un’unica vocazione: l’ infinita passione e cultura del Bello.