Charlotte Casiraghi di nuovo mamma: primo figlio con Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi, figlia di Caroline di Monaco, ha partorito nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, come rivela in esclusiva il settimanale Oggi. Charlotte Casiraghi è diventata così mamma bis, anche se dal principato di Monaco non trapela ancora la notizia ufficiale. La figlia di Carolina di Monaco ha dato alla luce il suo secondo figlio, un altro maschietto, il primo con il suo compagno Dimitri Rassam: il secondo dopo Raphael, avuto dall’attore comico Gad Elmaleh.

Le nonne Caroline di Monaco e Carole Bouquet sono già andate in ospedale a trovare Charlotte e il suo bimbo, che stanno entrambi benissimo. Ora non resta che la decisione sul nome da dare al nuovo erede di casa Grimaldi…