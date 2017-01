Châteaux & Hôtels Collection, la Guida 2017 dall’inimitabile color arancione

Federica Pellegrini (foto Instagram)

“Con questa edizione la nostra Collection rinforza la sua presenza in Europa” afferma Alain Ducasse, Presidente di Châteaux & Hôtels Collection in occasione della pubblicazione della Guida 2017 che racchiude 585 tra hotel, hotel con ristorante, ristoranti, bistrot/brasserie, maison d’hôtes.

La nuova Collezione dà il benvenuto a 4 nuove destinazioni europee: Germania con proposte dalla Foresta Nera alle montagne bavaresi; Austria con hotel dal Tirolo austriaco alla capitale; Grecia, con un boutique hotel a picco sul mare sull’isola di Mykonos; Portogallo, ad Albuferia, nel cuore dell’Algarve, con una vera ‘pepita’ sull’Oceano.

Le novità riguardano anche la Francia che propone complessivamente 405 esperienze, conservando il suo primato, e l'Italia che, con 15 new entry, attesta la sua offerta a 35 indirizzi. I nuovi ingressi presenti nella Guida 2017 sono: Arborina Relais, boutique hotel tra le colline dove domina il Barolo, Duchessa Margherita, antica dimora a pochi metri dal Santuario di Vicoforte; Florian Maison Resort, nella campagna bergamasca, che vanta una proposta gastronomica di alto livello, Castello di Gabbiano e Villa Barronci nel chianti, Villa Marsili nel centro di Cortona, Palazzo Bontadosi a Montefalco in Umbria e Relais il Mignano a Nardò in Puglia. A breve sul sito chateauxhotels.it saranno svelati gli altri debutti nella Collection.



La guida riconferma il suo colore ‘arancio’, ormai emblema del brand, e la sua veste grafica giovane e accattivante che lascia ampio spazio alle immagini e mette in primo piano l’esperienza unica che ciascun hotel o ristorante può offrire. Al suo interno sono racchiuse anche le 258 Tables de La Collection caratterizzate da un’offerta gourmet di alto livello che privilegia i prodotti e le tradizioni del territorio rivisitati in chiave moderna.

Parola d’ordine di quest’anno è ‘Collezionare’: creare la collezione personale di esperienze uniche diventando dei veri ‘Collectionneur’. Il brand ha anche lanciato il programma fedeltà «Les Collectionneurs» per usufruire di esclusivi vantaggi come la possibilità di accumulare crediti prenotando, direttamente o tramite chateauxhotels.it, un hotel o un ristorante (2% del conto per i ristoranti e 3% per gli alberghi da scontare alla successiva prenotazione).

La guida è in versione bilingue francese-inglese ed è disponibile, presso tutte le strutture che fanno parte della Collection o collegandosi al sito www.chateauxhotels.it