Chiara Bordi, Alex Zanardi, Bebe Vio: i campioni della forza di volontà

Un proverbio cinese dice che le grandi anime hanno la volontà, le deboli non hanno che dei propositi. E la forza di volontà non manca di certo a questa grande anima. Quella di Chiara Bordi, di soli diciotto anni.

Il 5 luglio 2013, la vita di Chiara è stata stravolta da un incidente in motorino nel quale ha perso una gamba, ma non una forza d’animo immensa. Ieri ha vinto il titolo di Miss Ethos Profumerie al concorso di Miss Italia 2018. Chiara Bordi è solo l’ultimo esempio di come l’animo umano possa essere resiliente alle disgrazie. Tra i campioni italiani di questa straordinaria forza di volontà si contano Alex Zanardi (51), il pilota di Formula 1 che nell’incidente del 2001ha perso entrambe le gambe. Alex ha dichiarato: “se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice”. In seguito ha partecipato alla maratona di New York, ha ripreso a correre in auto nella formula Gran Turismo e si è qualificato campione nella coppa del mondo di paraciclismo e alle paralimpiadi.

Bebe Vio (21) fu colpita dieci anni fa da meningite fulminante. Perse avambracci e gambe. Ha vinto sei medaglie d’oro e una di bronzo nella scherma dei Giochi paralimpici. Nicole Orlando (25) è un’atleta con la sindrome di down che è entrata nell’olimpo delle grandi atlete di tutti i tempi. Nicole ha vinto cinque medaglie, quattro ori e un argento nell’atletica leggera paralimpica.

Da oggi con Chiara Bordi abbiamo una campionessa della forza di volontà anche nel campo della bellezza. La bellezza è anche carattere. Questo il messaggio che Ethos Profumerie, la Società Consortile per Azioni per la prima volta Official Partner di Miss Italia 2018, ha voluto far passare al pubblico del concorso. Originaria di Tarquinia (VT), Chiara ha 18 anni ed è alta 1.75 mt, ha occhi e capelli neri e frequenta l'ultimo anno del liceo classico, nel periodo estivo lavora come barista, ma vorrebbe proseguire gli studi in medicina e diventare un chirurgo ortopedico.

“Abbiamo scelto Chiara per la sua bellezza oggettiva, visto che di concorso di bellezza si tratta, per la sua genuinità ed energia positiva. Il carattere è importante e lei dimostra di averne – dichiara Mara Zanotto, Direttore Generale di Ethos Profumerie – Si è messa in gioco con grande coraggio, il suo gesto è straordinariamente potente. È la bellezza che piace a noi, fatta certamente di estetica ed esteriorità ma anche di valori: la vera bellezza che Chiara rappresenta al massimo.”

Aveva ragione Confucio quando disse: “Si può sconfiggere il generale che comanda tre armate, ma non si può smuovere la ferma volontà di un uomo semplice”