Chiara Ferragni, dall'abito senza slip alla notizia-bomba con Fedez. FOTO

"Ho preparato a casa di Chiara a Los Angeles il cenone di Natale. A un certo punto Fedez e Chiara mi hanno consegnato una busta con su scritto: “Aggiungi un posto a tavola”. Dentro c’era un test di gravidanza. Mi sono sentita mancare. Per fortuna era uno scherzo". A parlare è Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, l’italiana più famosa del web, che al settimanale Grazia, in edicola questa settimana, svela com’è avere per genero il rapper Fedez:



"Appartengono a mondi diversi, ma hanno anche molto in comune. Si sono fatti da sé, entrambi sono molto intraprendenti. L’ho conosciuto meglio in vacanza: è simpatico. Cerco di non avere preconcetti sui ragazzi delle mie figlie".



Marina Di Guardo sarà in libreria dal 24 gennaio con l’ultimo dei suoi cinque romanzi, Com’è giusto che sia (Mondadori), e racconta a Grazia di aver iniziato a scrivere spinta dalle sue figlie: "Mi frenava la mia grande insicurezza. Era come se dentro di me sentissi una voce: “Non ce la farai mai”. “Non puoi rinunciare prima di cominciare”, mi diceva Chiara. “Ti devi mettere in gioco”, aggiungeva Francesca. “È la tua passione, provaci”, mi incoraggiava Valentina. I figli hanno sempre molto da insegnare ai loro genitori".



E sul suo rapporto coi social, che ora usa per essere vicina alle lettrici, aggiunge: «Avevo paura di Facebook: non puoi piacere a tutti e le critiche possono essere molto cattive. Ma Chiara è così sicura di sé che mi ha tranquillizzata».