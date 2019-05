Chiara Ferragni incinta ancora? Secondo figlio con Fedez: l’annuncio social

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio: Fedez lancia un messaggio su Instagram

Fedez ha pubblicato su Instagram una storia molto particolare, scatenando la curiosità del web. A distanza di poco più di un anno dalla nascita del primogenito dei Ferragnez, Leone Lucia Ferragni, sembra che la famiglia stia per allargarsi. Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? È ciò che lasci intendere Fedez su Instagram. Lei non ha smentito, anzi…ha risposto con tanti cuoricini.

Chiara Ferragni secondo figlio in arrivo? L'annuncio di Fedez e Leone

Chiara Ferragni e Fedez sono soliti condividere con milioni di followers ogni attimo della loro vita. I loro post e le loro stories fanno spesso discutere e dividono il pubblico, ma questa volta, i video postati dal cantante, hanno suscitato la curiosità di tutti.

Fedez lascia infatti intendere che Chiara Ferragni sia di nuovo incinta. Il rapper ha infatti pubblicato vari filmati che riprendono Leone mentre gioca facendo il “ponte”.

“Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa così prevede una gravidanza. Leo mediamente ne prevede una ogni tre ore”, spiega Fedez guardando il figlio.

Chiara Ferragni incinta ancora: in arrivo il secondo figlio? Il commento di Fedez sembra rivelare la seconda gravidanza

Il dettaglio che ha destato maggiore curiosità è la frase pubblicata da Fedez. In commento ai video il cantante ha infatti scritto: “Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni!”. I followers sono letteralmente impazziti e si sono subito chiesti se fosse vero.

Chiara Ferragni incinta? L’influencer non smentisce e manda tanti cuoricini

La risposta di Chiara Ferragni non si è fatta attendere. L’influencer più famosa al mondo non ha però smentito, né confermato, destando ancora più interesse e curiosità. La Ferragni ha infatti mandato tanti cuoricini lasciando tutti in sospeso.

I fan si stanno chiedendo se i Ferragnez abbiano solo voluto scherzare oppure siano veramente in attesa del secondo figlio.