Chiara Ferragni e Fedez, i Beckham, Gigi Hadid e Zayn Malik: l'amore è social

Da Victoria e David Beckham, a Gigi Hadid e Zayn Malik, senza dimenticare la coppia più discussa del momento Fedez e Chiara Ferragni

Coppie famose sui social media. A questo tema Blogmeter, società leader nella social media intelligence, ha applicato il nuovo strumento, lanciato di recente, per l'analisi e la discovery dei Social Influencer.



Oggetto dell’analisi sono state sei coppie di influencer, tre italiane (Fedez & Chiara Ferragni, Mariano Di Vaio & Eleonora Brunacci, Filippo Fiora & Filippo Cirulli) e tre internazionali (Gigi Hadid & Zayn Malik, David & Victoria Beckham, Murad & Nataly Osman), di cui sono state analizzate le social performance, in termini di follower count, engagement e content strategy su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube nel trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2016.



L’analisi di Blogmeter si pone l’obiettivo di misurare da una parte il potere che una coppia di influencer è in grado di generare in termini di visibilità e di capacità di coinvolgere gli utenti, dall’altra di scoprire come le celebrities analizzate si influenzino e contaminino a vicenda.



In particolare, dall’analisi emerge che tra le coppie internazionali a coinvolgere maggiormente gli utenti è il binomio Gigi Hadid-Zayn Malik che ha totalizzato un engagement di coppia di oltre 124 milioni di interazioni soprattutto su Instagram: in particolare, Gigi,la più coinvolgente tra i due, è l’autrice del post più performante tra le coppie internazionali.

Foto Instagram Guarda la gallery



In termini di reach invece trionfano le fashion icon David & Victoria Beckham che insieme riescono a collezionare più di 114 milioni di utenti (quasi due volte la popolazione italiana!), mentre la coppia russa costituita da Murad & Nataly Ossman si distingue con quasi 13 milioni di interazioni, buona parte su YouTube, grazie al successo del progetto #FollowMeTo.



La coppia italiana più social in assoluto è quella costituita da Chiara Ferragni e Fedez che insieme superano 86 milioni di interazioni e raggiungono oltre 14 milioni di utenti: tra i due è la fashion blogger ad essere più coinvolgente con circa tre volte le interazioni del suo partner. Entrambi condividono sui social numerosissime foto di coppia, raddoppiando quindi la loro visibilità.



Tuttavia, a condividere il contenuto più performante tra tutti gli italiani analizzati è Sascha Burci, in arte Anima, il giovane youtuber toscano, che insieme all’altra YouTuber Sabrina Cereseto (La Sabri Gamer), raggiungono 39,5 Milioni di interazioni e 37,5 Milioni di views.



Completano la rosa delle coppie italiane, il fashion blogger italiano più conosciuto Mariano Di Vaio e la sua consorte Eleonora Brunacci, che risultano la seconda più seguita con 9 milioni di follower, dopo il binomio Ferragni-Fedez. I due dalla nascita del loro primogenito hanno arricchito il loro piano editoriale con contenuti legati al mondo kids, attirando l’attenzione non solo di una nuova audience ma anche di nuovi potenziali brand con i quali collaborare.



Queste sono solo alcune delle pillole dell’analisi di Blogmeter. La ricerca completa può essere consultata sul sito ufficiale della società www.blogmeter.it