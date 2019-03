Chiara Ferragni in Sicilia per uno shooting. In mostra il lato b. FOTO

Chiara Ferragni è tornata da poco dalla Sicilia dove è stata protagonista di uno shooting in costume che ha scatenato i social. Tornata nuovamente nell'isola, cornice magica del suo matrimonio da favola nella città di Noto, questa volta la vediamo posa su una Vespa.

La fashion blogger italiana doveva essere perfetta, tant'è che il gruppo di make-up artists non ha esitato a ritoccare le imperfezioni andando a truccare persino il lato b; il tutto documentato sulle sue imperdibili Instagram Stories.

Il risultato finale non poteva che essere strepitoso per i fan che, sui social, hanno potuto vedere la trentunenne posare in un costume intero rosso; non è mancata la folla di giovani impazziti accorsa per scattarsi un selfie con lei e immortalarla col proprio smartphone anche durante scatti in bikini.

Quella che però è stata una giornata di lavoro ha visto anche momenti di pausa durante i quali gustarsi dei buoni arancini, rilassandosi ai raggi del sole. Inoltre non sono mancate le stories sul piccolo Leone, che il prossimo 19 marzo compirà il primo anno di età, e sul marito Fedez che a breve dal capoluogo toscano inizierà il suo nuovo tour.