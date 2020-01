Brand ambassador da diverse stagioni e icona femminile del celebre brand, Chiara Ferragni torna protagonista con alcuni scatti per l'inverno. La nota influencer ha scelto di indossare alcuni capi della collezione fall winter per le sue fredde giornate, sia di lavoro che in vacanza. Caldo e confortevole il collant in cachemire di tendenza completa il total look con un tocco glam.