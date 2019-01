Cinema: 'duello' Lady Gaga - Angelina Jolie per il ruolo di Cleopatra

Lady Gaga e Angelina Jolie si starebbero contendendo il ruolo di Cleopatra per un nuovo film della Sony. La multinazionale giapponese starebbe lavorando su un reboot dal budget enorme del film del 1963 che vide nei panni della regina egiziana l'iconica Elizabeth Taylor. Secondo le indiscrezioni del tabloid britannico The Daily Star, la favorita per il ruolo principale era Angelina Jolie, ma negli ultimi giorni le attenzioni sembrerebbero essersi spostate su Lady Gaga. Stando al giornale, i vertici della Sony avrebbero chiesto alle due superstar di fare un provino. "Cleopatra era conosciuta come la Regina del Nilo ed Elizabeth Taylor divento' la regina di Hollywood grazie alla versione cinematografica del film del 1963. Ci sono tutte le ragioni per pensare che chiunque delle due riuscira' a conquistare il ruolo, avra' una grossa opportunita', proprio come quella della Taylor. All'epoca era un 'dramma storico epico', ma la nuova Cleopatra della Sony e' stata descritta diversamente dai produttori. Sara' un un thriller politico, sporco e sanguinario, raccontato da una prospettiva femminista. Gaga e Angelina sono cosi' vicine ad ottenere la parte che entrambe dovranno fare un provino, una cosa piuttosto rara per delle star come loro", ha dichiarato una fonte vicina alla Sony al tabloid britannico. Cleopatra, colossal del 1963 venne diretto da Joseph L. Mankiewicz. La sceneggiatura e' stata adattata da Sidney Buchman, Ben Hecht, Ranald MacDougall e Mankiewicz dal libro di Carlo Maria Franzero. Il film e' interpretato da Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Roddy McDowall e Martin Landau.