(Cinquanta volte) buon anno

Buon anno a Gentiloni più grigio delle sue grisaglie

Buon anno a Gattuso perché ci ricorda,come diceva Brecht, quanto sia difficile indossare la maschera del cattivo

Buon anno alla famiglia di Belen Rodriguez nella speranza che non ci siano altri fratelli da piazzare in televisione

Buon anno alla Boschi perché non basta essere donna per avere ragione

Buon anno a Matteo Renzi e speriamo che riesca a trovare un autore migliore per i suoi testi.

Buon anno a Bruno Vespa che possa trovare un altro efferato delitto infantile con cui risollevare l’audience

Buon Anno a Silvio Berlusconi,simpatica canaglia,troppo magro e truccato per vincere le elezioni

Buon anno al Governatore Emiliano che per 15 minuti di celebrità farebbe pure il bue nel presepe vivente di Maruggio

Buon anno a tutti gli accusati di molestie sessuali e a tutte le donne che li hanno accusati,nella speranza che sia tutto vero

Buon anno al politically correct perché possa andare aff……..

Buon anno all’apertura dei Navigli e che il promotore ci si possa tuffare dentro

Buon anno a tutti i partiti della SX uniti nelle differenze e difformi nelle identità,vicini al cuore ma lontani dal quorum

Buon anno alla Sindaca di Roma, piena di grazia tu sei benedetta tra le donne..

Buon anno a Beppe Grillo il vecchio paninaro capace di illustrare tutto il programma dei cinquestelle con un solo rutto

Buon anno al titolista di Libero per l’eleganza,la pacatezza e la capacità metaforica de li mortacci tua.

Buon anno ai cronisti politici che dopo due passaggi televisivi sono diventati grandi firme del giornalismo italiano

Buon anno al TG uno perché continua a ripetere lo stesso telegiornale da venti anni,e nessuno ci ha fatto caso

Buon anno a quelli che sono stati miracolati dai decreti natalizi perché dimostrano che “io so’ io e voi nun siete un c…..”

Buon anno ai no vax perché possano trovare un illusionista per convincerci delle loro magie

Buon anno a tutti i censori che ci raccontano quello che vorremo dire,se fossimo veramente liberi di esprimerci



Buon anno alla rete che finalmente ci ha resi schiavi senza farsene accorgere

Buon anno all’Italia capace di sopportare anche per quest’anno gli italiani

Buon anno a papa Francesco perché ormai prima di parlare, ride pure lui

Buon anno a quelli che non si ricandideranno perché si sono stufati di dire a gettone le solite cazzate

Buon anno a quelli che sono stati candidati e che stanno già facendo i conti per la pensione

Buon anno al Presidente Sergio Mattarella e che qualcuno lo faccia ridere

Buona anno agli economisti che ci hanno informato che la ripresa è dietro l’angolo

Buon anno ai vegani che odiano a morte la cassoela e il rustin negàa,

Buon anno ai populisti che odiano a morte ma non si ricordano bene chi e che cosa

Buon anno a Ciriaco De Mita sempre in riunione per formare nuove forze politiche “di centro”

Buon anno a quelli che scrivono sulle pagine culturali dei quotidiani ma sono terrorizzati perché nessuno se ne è accorto,neppure le famiglie

Buon anno agli chef stellati che non sono più così certi che quello che cucinano sia realmente commestibile

Buon anno ai legislatori che hanno paura di tutto per cui lo proibiscono

Buon anno ai furbissimi al caldo che si lamentano per quel poco che l’agenzia è riuscita e recuperare dai loro conti correnti nei paradisi fiscali

Buon anno a tutti quelli che fanno le petizioni per proibire le petizioni contrarie

Buon anno al clima che è diventato pericoloso,perché la situazione metereologica è quella segnalata dal telefonino e non quella che si percepisce fuori dalla finestra

Buon anno a cantanti e calciatori, tamarri e miliardari, perché continuano a metterci in guardia dall’impegno,dallo studio e dalla ricerca culturale.Un tatuaggio vale sempre più di un saggio.

Buon anno ai raccomandati di tutti i partiti,perché essere cretini e fedeli è il vero valore aggiunto degli italiani.

Buon anno ai bambini impavidi che riescono a sopravvivere a tutte le frustrazioni di certe mamme

Buon anno alle vittime della violenza generica perché il caso ha voluto che ci fossero loro al nostro posto

Buon anno a tutti quelli che credono all’oroscopo perché questo sarà il loro anno

Buon anno a tutti i ladri perché avranno molto lavoro,anche quest’anno

Buon anno alla Regina Elisabetta,perché ci piace a prescindere

Buon anno ai vizi capitali nella speranza che non scompaiano troppo presto

Buon anno al computer il vero sex-toy della nostra morigerata esistenza

Buon anno ad Angelo Perrino perché crede davvero in tutto quello che fa ( e che scrive)

Buon anno a Luciano Fontana perché è riuscito a non bivaccare negli studi televisivi,ma si è limitato a fare il Corriere della Sera

Buon anno al ministro dell’Interno perché giocare a guardia e ladri è un gioco per adulti

Buon anno a Maurizio de Caro e che Dio ce lo conservi in salute

Buon anno a tutti quelli che amiamo o che ci amano perché, in entrambi i casi, non abbiamo ancora capito perché

Buon anno, buon 2018