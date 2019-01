Citroën crea la prima cera per capelli, barba e... auto

Citroën C3 UPTOWN: Citroën ha appena lanciato una Special Edition della sua vettura più venduta, impreziosita per l’occasione da un pacchetto di dettagli dall’alto tasso estetico, che comprende interni in misto pelle e tessuto con lavorazione Herringbone, vetri posteriori oscurati e badge laterale e sticker sul tetto.

Per trasmettere al pubblico l’anima urban trendy dell’auto, come scrive Spotandweb, Citroen ha realizzato con la sua agenzia di comunicazione, Havas Milan, un piano di comunicazione molto particolare. Al centro c'è UPTOWN WAX: la prima cera perfetta per modellare i capelli, la barba… e per lucidare la carrozzeria della Citroën C3 UPTOWN.

La cera, realizzata in partnership con Tonsor 1951, storico marchio di prodotti per la barberia maschile, è al centro di una campagna on air dal 11 gennaio, che comprende un teaser, un video di lancio, una pianificazione social, stampa e TV e una operazione di direct mailing a influencer e giornalisti del settore automotive e lifestyle (#UpgradeYourStyle).

UPTOWN WAX, realizzata in una edizione limitata di 2.500 unità, non verrà (almeno per ora) commercializzata: è destinata ad essere infatti l’esclusivo regalo di chi acquista una Citroën C3 UPTOWN.

La creatività è stata sviluppata dai copywriter Davide Labò e Micol Piovosi e dagli art director Giacomo Piloni e Andrea Talone, sotto la direzione creativa di Bruno Vohwinkel e Aureliano Fontana e la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro.

La regia è di Danxzen per Withstand. Pianifica MediaCom.